Az alkotótevékenység remek választás, ha kikapcsolódásra vágyunk. Ugyanis a szakértők szerint a az ilyen gondolkodás nemcsak abban segít, hogy új produktumokat hozzunk létre, hanem abban is, hogy egy adott problémánkat új nézőpontból tudjuk megközelíteni, vagy leleményesen tudjunk alkalmazkodni új körülményeinkhez.

A szerdai rendezvényt a Verebély úti festékáruház újként kialakított épületében tartották, amelyet már a tervezés időszakában is ilyen jellegű képzéseknek álmodtak meg a vállalkozás vezetői. A nőnapi akció láthatóan nagyon sikeres volt, a bemutatóasztaloknál a szakértők előadását figyelmesen hallgathatták, majd ki is próbálhatták magukat a dekorációs festéshez kedvet érző hölgyek. Az újszerű kezdeményezés kapcsán a Kemi-Ker kereskedelmi igazgatóját, Márton Zoltánt kérdeztük meg.

Márton Zoltán, a Kemi-Ker áruház kereskedelmi igazgatója

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– A szakembereknek rendszeresen szervezünk bemutatókat, oktatásokat. Ezzel párhuzamosan régóta szerettünk volna a lakosság felé nyitni. A nőnap nagyszerű lehetőségnek tűnt, hogy bemutatkozhassunk a lakosság kreatív festés iránt legjobban érdeklődő tagjainak, és kifejezhessük tiszteletünket is a hölgyeknek e neves nap kapcsán. A vállalkozásunk beszállítói nagyon pozitívan fogadták az ötletünket, és nyitottak, támogatók voltak, amikor a workshop szervezésébe kezdtünk. Így a közreműködésükkel ki lehetett próbálni a krétafestést, a készre kevert falfestékeket, a dekorációs falfestést, valamint a bútor-, csempe- és ajtófestést, a fémhatású festékeket, speciális szerszámokat is. Az egyes termékcsaládok pontos ismertetésén túl a technikák szakszerű alkalmazásában is segítséget kaptak a vállalkozó kedvű hölgyek.

A technikák szakszerű alkalmazásában is segítséget kaptak a hölgyek

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– A nagy érdeklődésre való tekintettel már tervezzük a folytatást, tematikus napokat fogunk hirdetni. Így minden technikát alaposabban lehet majd körbejárni, elsajátítani. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien kíváncsiak voltak ránk, eljöttek és megtiszteltek bennünket az érdeklődésükkel – mondta el a festék­áruház kereskedelmi igazgatója.

Így készülhet otthonunk dizájnkiegészítője az egyszerű műanyag cserépből, csak ügyes kezű alkotók és jól megválasztott, kőhatású festék szükséges hozzá

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A nagyszerű élményen túl a workshop résztvevői saját készítésű alkotásokkal, nőnapi meglepetésekkel gazdagodtak, vagy akár az otthoni alkotáshoz is kaptak muníciót. Ugyanis a bemutatott kreatív festékek megvásárlására kedvezményt is kaptak az áruház ajándékaként.