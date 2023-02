– 2007-ben diplomáztam a Zeneakadémia tanárképző intézetében, később a zeneterapeuta végzettséget is megszereztem. Azóta a kulcsi iskolában dolgozom, de mellette a Pentelei Waldorf Iskolában is tanítok. Két gyermekemmel és férjemmel itt élünk a faluban. A pandémia első hullámában tértem vissza a munkába a gyermeknevelési szabadságról. A megszokotthoz képest zártabb környezet fogadott, ahol bár zeneórák voltak, de a fellépési lehetőségek, koncertek – ahol meg tudtuk volna mutatni magunkat a tanítványaimmal – elmaradtak. Most végre újra kezd kinyílni a világ ebből a szempontból is, így több programunk lesz – mondta el lapunk kérdésére válaszolva Siklósi-Pók Gabriella zenetanár.

– Két évvel ezelőtt közigazgatásilag a zeneiskolát kiszervezték a kulcsi iskolából. Így jelenleg hivatalosan a Sándor Frigyes Zeneiskola kulcsi telephelyeként működünk. Nagyon várjuk az új iskolaépület elkészülését, hogy még harmonikusabban tudjuk végezni a munkánkat. Mindezt leszámítva a helyi zeneoktatás mit sem változott, ugyanazokkal a pedagógusokkal, ugyanott, ugyanúgy történik. Négy zenetanárból ketten zongorát és ketten fafúvós hangszereket tanítunk. Nagy előny a kulcsiak számára, hogy a heti két szolfézs és a két hangszeres óra oktatására nem kell bejárni a városba, így délután fél négyig az iskola keretein belül megtörténik a zeneoktatás is. Szerintem ez leegyszerűsíti és megkönnyíti a családok sokszor bonyolult logisztikáját. Természetesen az otthoni gyakorlás ettől még nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a növendéknek sikerélményük legyen.

– A zeneoktatás egyénileg zajlik, ahol a tanár ráfókuszál a tanítványára. Így sokkal megközelíthetőbb a diák, megismerhetőbb a személyisége, és ezzel az is sokkal egyszerűbben feltárható, hogy mire van szüksége. Hamar kialakul a személyes kötődés tanár és diák között, a tanszakon mindig nagyon családias a hangulat.

– Nagy segítség a zene, én magam mindenhez használom, fontosnak tartom az oktatását a saját gyermekeim tekintetében is. Ha örömöm, bánatom, félelmem van, vagy ha feszültnek érzem magam, számomra a zene a megoldás. A zeneoktatás egyik fontos feladata a zenei élményeken keresztül az életöröm képességének támogatása.

– Zeneterapeuta végzettségemmel segítőmunkát is végeztem pszichiátriai intézményben. Ott megtapasztaltam, hogy a zenének milyen hatalmas szorongásoldó hatása van. Azt gondolom, a zene olyan, mint a víz, mindenhova utat tör magának. A gyerekek számára is nagy segítség az egyéni figyelem és a zene közege, amely oldó hatású érzelmi és szociális értelemben is. Fejleszti a részképességeket, segíti az iskolai tanulási folyamatokat, a ritmusérzéket, amely, mint tudjuk, maga az élet. Segít a finom motorika fejlesztésében, hiszen a hangszerkezelés ezt megköveteli. Légzést tanulunk, mi hasi légzéssel dolgozunk, ami szintén nagyon hasznos. Sőt, hogy még egy érvet említsek, a zene és az együtt muzsikálás egy valódi, élő közösségi élmény is.

– Kulcson az is szuper, hogy kollégáimmal segítjük egymást, és a kulcsi zenésznövendékek remek kis csapatot alkotnak, a gyerekek lelkesek, ügyesek, akadnak köztük csiszolatlan gyémántok is. Nagy előnynek érzem a kulcsi iskola meleg, családias hangulatát.

– Hamarosan a település óvodájába is ellátogatunk a gyerekekhez kedvcsináló hangszerbemutató zenélésre, szerencsére most már többször van fellépési lehetőségünk is, ahol a gyerekek megcsillogtathatják tehetségüket.