A legközelebbi eseményre nem kell sokat várni, hiszen a borrend az idén is megrendezi a Vince-napi pincejárást és vesszővágást. A társaság az adonyi szőlőhegyen hét pincét látogat meg a Farkaslyuknál, a Rácz-hegyen, a Kápolna-soron és az Öreg-hegyen. A pincejárás után a résztvevőket – az előzetes regisztráció alapján minden hely elkelt, sőt, túljelentkezés volt, de a borrend ezúttal senkit sem utasított el – a borrend a Fülöp pincében ebédre várja. A társaság január 21-én, szombaton, 9 órakor találkozik a szőlőhegyi buszmegállónál.

Január 28-án, szombaton, a művelődési házban tartja évzáró-évnyitó buliját a Bandi Band. A borrend ezen az eseményen is ott lesz, méghozzá támogatóként, mivel a jókedvhez ingyen és bérmentve biztosítja a fröccsöket és a forralt borokat.

Február 3-án, pénteken, rendezi meg a Szent Orbán-borrend a harmadik pálinkamustráját, a helyszín ezúttal is a művelődési ház lesz.

Schmidt Attilától, a borrend nagymesterétől megtudtuk, egyre sikeresebb ez az eseményük, tavaly tizenhatan mutatták be a pálinkáikat. Az idén regisztrációhoz kötött az esemény, mert nagy az érdeklődés. A bíráló ezúttal is László Norbert pálinkamester lesz, aki tavaly óta a borrend tagja. Januárban közgyűlés is lesz, méghozzá gazdanappal egybekötve. Február 18-án, szombaton, zárszámadást tart a vezetés, ami a 2022-es évet illeti. Mivel Fülöp Terézia lemondott a nagytanácsi tagságáról, a helyét pótolni kell. A megüresedett helyre ketten, Kurucz Vanda és László Norbert pályáznak.

Schmidt Attila elmondta még, hogy már négy borversenyre meghívták őket borbírálatra, és nagyon készülnek a jubileumi, harmincadik kistérségi borversenyre, amelynek Adony lesz a házigazdája.

– Első lépésként megkerestünk több, országosan elismert borbírálót, hogy tiszteljék meg a versenyünket – tudtuk meg Schmidt Attilától.