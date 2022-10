A játékos próbatétel után még pizza is várt az ovisokra

Évekkel ezelőtt hívta életre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség az Ovi Foci Kupát azzal a céllal, hogy megmutassák a legifjabb korosztálynak a mozgás örömét. A kezdeményezés alapjául szolgáltak azok a műfüves multifunkcionális sportpályák, amelyeket az Ovi Foci Alapítvány és az önkormányzat támogatásával építettek fel annak idején a Dunaújvárosi Óvoda tagintézményeiben. A kupa során hivatásos bíró vezeti a kicsik küzdelmes mérkőzéseit, amelyeken szemmel is látható, hogy mindent beleadnak az ovisok, és hatalmas örömködéssel fogadják, amikor társuk gólt rúg. Természetesen az Ovi Foci Kupa nem csak a labdarúgásról szól, hiszen egy egész délelőttös sportos kavalkáddal szolgálnak a gyerekeknek.

Az idei évad második rendezvényét tartották meg csütörtökön, a viadalnak ezúttal a Gábor Áron utcai Aprók Háza tagóvoda volt a házigazdája. Kitárták az udvari kaput, ezen várták a többi, tizenegy dunaújvárosi tagintézmény csapatait, illetve a térség apróságait is – ugyanis most már rendszeres résztvevője a kulcsi, a baracsi és a rácalmási óvoda is.

Már reggelre kialakították a többállomásos ügyességi pályát, és egy ugrálóvárat is felállítottak az egyik sarokban. A 9.30-as megnyitón Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője köszöntötte őket Barta Endre alpolgármesterrel. Ezután Hrozik Edit zenés tornájával kellőképpen bemelegítettek a gyerekek, majd egymást váltva teljesítették a játékos feladatokat. Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára elmondta, ez az egyik legkedvesebb rendezvényük, és a támogatóiknak köszönhetően most is érmeket adhattak át a gyerekeknek, illetve gyümölccsel, csokoládéval és pizzával vendégelhették meg őket.