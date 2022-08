Az Úr imádsága, vagy ahogyan jobban ismerjük, a Miatyánk középső meghatározó része is azt mondja: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”

Ha van kenyér az asztalodon – mondta mindig a nagyapám, egy 6 osztályt végzett egyszerű parasztember –, akkor mindened van, éhezni nem fogsz!

Az evolúció folyamán az ember egyik legalapvetőbb élelmiszere a kenyér lett. Az a kenyér, amely szimbolizálja az életet, a megélhetést és az otthont. Az augusztus 20-ai állami ünnepen a piros-fehér-zöld színű szalaggal átkötött kenyérrel azt fejezzük ki, hogy az élet és a magyar haza szorosan összekapcsolódik egymással.

A ma ismert, kovásszal készülő kenyér őse egykoron a lepény volt. Ez egy kovász nélkül, csupán liszt és víz keverékéből készülő étel volt, majd ebből fejlődött ki a ma ismert kovászos kenyér.

Nem véletlenül kapcsolódik tehát az új kenyér iránti tisztelet a nemzeti ünnepünkhöz.

A másik fontos kérdés, hogy Szent István, első királyunk helyesen cselekedett-e, amikor nemzetét a kereszténység útjára terelte. Ma is időközönként felröppennek olyan elméletek, amelyek azt próbálják bebizonyítani, hogy állam­alapító királyunk itt tévedett, jobban jártunk volna, ha a sztyeppékről hozott ősi hitet ápoltuk volna továbbra is.

Szerintem Vajk jól döntött, ha akkor a magyar nép nem veszi át a keresztény vallást, már rég eltűnt volna a történelem süllyesztőjében, beolvasztottak volna bennünket a germán, szláv és latin tengerbe. A keresztény hit az, amely végigkísérte nemzetünk történelmét, amelyből táplálkozott magyarságunk és megtartott bennünket itt, a Kárpát-medencében.

Kultúránk, nyelvünk és történelmünk összeköt bennünket, magyarokat, függetlenül attól, hogy milyen a politikai nézetünk, társadalmi helyzetünk és vallásunk. Augusztus 20-án hangsúlyoznunk kell az ünnep fontosságát és az egységre való törekvést.

Mielőtt megszegik a kenyeret, keresztet rajzolnak rá

Ezt az egységet jelképezze az új kenyér, amelyet mielőtt megszegnek, egy keresztet rajzolnak rá szimbolikusan.

Tiszta szívből kívánok minden magyar állampolgárnak meghitt ünnepet, és azt, hogy az év minden napján jusson új kenyér az asztalára!