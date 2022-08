A szamba afrikai eredetű, ősi népi tánc, amely a rabszolga-kereskedés során jutott el Brazíliába. A tánc szaggatott, rövid mozdulatai a megbilincselt rabszolgák mozgását jelképezik, s azt fejezi ki, hogy még tánc közben sem tudtak láncaiktól megszabadulni. Főként Rio de Janeiróban valamint Sao Paulóban terjedt el. Napjainkban a karneválok elengedhetetlen kelléke a szamba ritmusa. Egyszerű lépéseit a kezdők gyorsan megtanulhatják – írja a Wikipédia.

A táncot áthatja a szenvedély, az életerő és a dinamizmus Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Wégner-Cseke Edina tánctanárnak köszönhető, hogy minden hétfőn délután Kulcsra költözik a riói karnevál hangulata. A tanárnő nem úgy siet elém, ahogyan a szambatáncosnőket a filmekben látjuk: a tollas fejdíszből, a hiányos öltözékből és a szambázásra termett szoborszerű testből csak ez utóbbi igaz. Mosolygós tekintete mögül meglepő harmónia árad.

Ilyen a szambatáncos tipikusan elegáns kézmozdulata

– A tánc az egyik legnépszerűbb kifejezési forma. Mikor kezdett el vele foglalkozni?

– Kulcson lakom a férjemmel és három kisgyermekünkkel. Már egész kislánykoromtól imádtam táncolni, minden iskolai táncos projektben benne voltam. Később a gimiben megismerkedtem a férjemmel. Már tizennyolc éve vagyunk együtt, vele kezdtem el társas táncolni, barátainkkal, Radnai Zoltánnal és Szőke Fannival, ők most is Sárbogárdon tanítanak. Később a székesfehérvári Laguna KTSE színeiben versenyeztünk latin és standard táncokban. Már akkor is a szamba volt a kedvencem. Később Pálfy Reginánál és Pálfyné Évánál hastáncot tanultam, és a Boka és a Klikk (korábban Sárga Taxi) rock and roll zenekarnak voltunk a háttértáncosai. Ezután jöttek a gyerkőcök. 2018-ban kezdtem el járni az első szambatanáromhoz Pimentához, majd Bakaity Dóra és Tóth Tünde után most Natasa Limával dolgozom együtt, aki Rio de Janeiróban él. Ezt a táncot is, mint bármelyik másikat a végtelenségig lehet tanulni, csiszolgatni. Ha már azt gondolod, hogy megy, akkor a tempóval játszanak. Nagyon gyors táncról beszélünk, nagy állóképességet igényel, kifejezetten komoly és erős a lábmunka. Nem is szeretem, ha egyszerűen a fenékrázással azonosítják, mert sokkal több ennél.

– A brazil kultúra alapvető része a szamba, de sokan még soha nem jártunk ott. Mit lehet tudni erről a táncműfajról?

– Kétnegyedes zenére táncoljuk, de alapvetően szóló tánc. A szambatáncos hullámzó lépéseivel és testmozgásával, tipikus csípőmozgásával és elegáns kézmozdulataival tökéletesen visszaadja a zene lüktetését és dinamizmusát. A táncot áthatja az életenergia és a szenvedély. Az egész testet átmozgatja, nőiességével emeli az önbizalmat, ezenkívül erősíti az állóképességet, javítja a testtartást és ami még fontos: kétségkívül formálja az alakot. Felfrissíti a testet és a lelket.



– Említette a kettősséget, ami jellemző önre. Megosztaná az olvasókkal?

– Van egy másik szenvedélyem is, a testépítés. Tavaly ­indultam az első fitneszver­senyemen, akkor csupán tizenöt hónapos volt a legkisebb gyermekem. Akárcsak a szambát, imádom ezt is. Szeretem feszegetni a határaimat, ez a sport pedig nagyon erről szól, főleg, ha versenyezni akarsz. Nagyon kemény edzések és szigorú étrend. Kicsit furcsán hangozhat, hogy jön össze a testépítés és a brazil szamba. Talán pont a kettősség az, ami számomra vonzó. Az edzésen nagy súlyokkal dolgozom, ha kell üvöltve, akár a férfiak. Szambázás közben pedig a legnőiesebb énemet élem meg.



– Hogy kivitelezhető mindez család mellett?

– Természetesen nem mindig egyszerű három gyermek mellett megoldani a mindennapokat, de valójában csak logisztika kérdése. Szerencsére a férjem támogat mindenben, ez oda-vissza működik nálunk.



– Ha valaki kedvet kapott, hol tudja kipróbálni a szambát?

– Tudomásom szerint jelenleg csak Budapesten lehet szambát tanulni, így kijelenthetjük, hogy vidéken a kulcsi csoport az első. Szeretnék több csoportot is indítani a jövőben – Dunaújvárosban mindenképpen –, hogy minél több emberhez elvihessem ezt az életérzést, amit én is úgy imádok.



– Szó volt a terveiről. De milyen egyéni céljai vannak?

– Két nagy cél lebeg a szemem előtt. Az egyik, hogy a testépítő szakma elismerjen, a másik pedig, hogy egyszer a riói karneválon táncolhassak, képviselve hazámat, Magyarországot!