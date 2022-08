Lehet, hogy nem is lövök annyira mellé azzal a megállapítással: a befőzés nemzeti sport. A múltban is az volt és a jövőbeli nehéz, „bespájzolós” időszakban még inkább az lesz. Folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy kedvenc lekvárjaink ára is emelkedik, és talán ezért is adják sokan a fejüket arra, hogy megpróbálkozzanak a gyümölcsízek eme formában történő megőrzésével. Persze férfitársaimnál e tekintetben nem a lekvár, hanem vélhetően inkább a pálinka ízvilága dominál, no de ez utóbbival majd egy másik szösszenetben foglalkozom.

A férfiemberben ilyenkor feltör a szolidaritás érzése, a közös teherviselésről nem is beszélve

A lekvárkészítés első fázisa minden esetben a gyümölcs kiválasztása, majd beszerzése. Ez a zarándoklat a családi közös teherviselés szempontjából még egy férfiember számára is – hellyel-közzel – vállalható feladat. Nézzük is, mivel jár ez! Legjobb talán az, ha mindezt saját példámon keresztül mutatom be. Kedves feleségem tavalyelőtt rákapott a lekvárkészítés „ízére”. Mondtam is neki, hogy ez mennyi macerával jár, üvegek, meg fedelek, meg helyet foglal, meg a befőzéshez szükséges egyéb cuccok, no meg az ezekre „elvesztegetett” idő. Aztán az ő lendülete, hajthatatlansága átragadt rám is. Egyrészt nagyon finomak lettek ezek a sárgabaracklekvárok, másrészt ilyenkor feltör bennem a szolidaritás érzése is, és ugye a már említett közös teherviselésről nem is beszélve. No, de hol is tartunk?

A beszerzés egyik forrása a „szedd magad” mozgalom lehetett volna, de erről sajnos idén (is) lemaradtam. A másik kézenfekvő megoldásként a piaci választék jöhetett szóba, de ott is késében voltam, mert az olcsóbb változat olyan volt, hogy inkább nem vettem meg, míg a nagyon szépet baromi drágán adták. Nem szaporítom a szót, végül egy köztes megoldásként az ár-érték aránynak megfelelően beszereztem vagy tizenkét kiló sárgabarackot. Mondhatják azt, hogy ez nem is olyan sok. Persze, de egy férfiembernek az a lelki teher, hogy milyen portékával állít haza, és az megfelel-e szíve választottjának, azért nem mindegy! Végül átmentem a vizsgán, begyűjtöttem az elismerést. És képzeljék csak, az idei sárgabaracklekvár is jól sikerült, úgyhogy jövőre más gyümölccsel is megpróbálkozunk.