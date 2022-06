Papp Lászlónak, a Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesület elnökének ötlete nyomán a most megnyílt kiállítás látogatói egy történelmi korszakra, illetve annak keménykezű kialakítójára, Szent Lászlóra emlékezhetnek az ott látható alkotások segítségével.

Papp László így mutatta be az esemény fontosságát:

– A kiállítás anyaga hosszú utat tett meg a mi falunkig. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az itteni emberek is felkereshetik a saját településünkön. Ez a különleges gyűjteményt a Szent László-év alkalmából válogatták össze, de az általa bemutatott értékek örök életre szólóak, felbecsülhetetlen emlékeket őriznek meg a jelenkori és a jövőbeli nemzedékeknek.

Ez a csodálatos válogatás tizenkét tablóból áll és egy-egy a hazánk távoli pontjain található freskórészletet tárnak elénk. Az alkotó a Kárpát-medence különböző tájain lévő templomokban fényképezte le azokat. Valamennyi a lovagkirály hőstettét örökíti meg. A középkori freskómaradványok mondanivalója nagyon hasonló: a világosság és a sötétség, a jó és a rossz küzdelmét ábrázolják.

A megnyitó ünnepségre sok kisdiákot is invitáltunk, és elmondtam nekik, hogy bár a mai világban nem igazán számít divatosnak, de mindenképpen hasznos, ha példaképeket keresnek és választanak maguknak. Szent László a korszakát megelőző gondolkodásmódja és cselekedetei a mai korban is megállják a helyüket, ezért követendőnek találjuk őt.

A diákok érdeklődve hallgatták a kiállításon az előadást

A kiállítást megnyitó Kiss Gábor Ivánnal beszélgettünk, aki a Szent László Társulat tagja.

– Mindenben megelőzte a korát. Országépítő volt, tehát Szent István művének a befejezője. Ugyanakkor egy olyan nagyszerű ember, aki az ellenséggel szemben az első csatasorban küzdött, de a győzelme után meg tudott bocsátani nekik.

– Úgy gondolta, hogy ő, mint király, eredendően bűnös ember, hiszen olyan dolgokat is meg kell tennie, amik elvileg összeegyeztethetetlenek a hitével, de mégis meg kell tennie az ország érdekében. A kiválóságát jellemzi, hogy felismerte az országalapító történelmi nagyságát és ő avattatta szentté.

– Ez egy kis szelete a vele kapcsolatos történelemnek. Egy olyan tanulságos történet, amely művészetileg is megkapó. Nem rossz értelemben mondom, hogy egy kicsit falusias színvonalúak. A bemutatott eredeti freskók kis templomokban találhatók, amik nem nagy mesterek művei. Olyan képeskönyveknek képzelhetjük ezeket, amikből a helyiek megtanulhatták a történelem egy kis szeletét. Megkedvelhették ezt az uralkodót, illetve mindazokat, amik az akkori templomok falára lettek festve. Ez szolgált a könyvek helyett az írástudatlanság korában.