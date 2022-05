Dunaújváros

Május 23-án dr. Molnár Krisztián, a Fidesz választókerületi elnöke bejelentette, hogy a Fidesz–KDNP Lőrinczi Konrádot jelöli az időközi választásra a pártszövetség színeiben. Őt a május 24-i helyi választási bizottsági ülésen nyilvántartásba is vették. A május 20-i ülésen a bizottság szintén nyilvántartásba vette a Megoldás Mozgalmat, mint jelölő szervezetet, valamint Badó Pétert, mint a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltjét. A május 16-i bizottsági ülésen a Fidesz – Magyar Polgári Párt és a Kereszténydemokrata Néppárt nyilvántartásba vétele történt meg.

Ezt pár nappal megelőzően Pintér Tamás polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Rajta Újváros! Egyesület Novák Istvánnét indítja az időközi választáson. A HVB a május 17-i ülésén Novákné képviselő-jelölti nyilvántartásba vételére is sor került. A május 6-ai ülésen szintén jelölőszervezet nyilvántartásba vétele volt napirenden, ekkor a Mi Hazánk Mozgalom esetében döntöttek és vették nyilvántartásba a szervezetet.

A május 2-án tartott ülésen a bizottság nyilvántartásba vette a Magyar Munkáspártot és a Rajta Újváros! Egyesületet, mint jelölő szervezeteket. Fontos határidő lesz május 30-a, aznap ugyanis a választási bizottság megállapítja a jelöltek szavazólapi sorrendjét. A választási kampány pedig július 3-án este hét óráig tart majd. A jelölő szervezetek által az utcákon elhelyezett választási plakátokat augusztus 2-ig kell majd eltávolítaniuk a pártoknak. A 2-es körzet választásra jogosult polgárainak száma ezen a voksoláson 3540 fő lesz.