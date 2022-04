Az esemény koordinátora Tábiné Nyúl Gabriella a művelődési ház és könyvtár vezetője, alig győzte a remek családi esemény részleteit fölsorolni!

– Egy igazi ünnepi délután ez, amit a helyi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub karolt fel és tett teljessé. Ők is régóta várták ezt az alkalmat, hiszen a vírushelyzet miatt az elmúlt két évben nem volt rá módjuk, hogy ezen a helyen fogadják a gyermekeket és hozzájuk tartozókat. A nyusziváráshoz igazi műsor is szükséges, amelynek a fellépői a helyi óvoda középső csoportosai és az iskola második osztályosai voltak. A kicsik is igazán kitettek magukért a derűs, énekkel, táncokkal, versekkel fűszerezett műsorukkal. Az egyik vers a helyi könyvbarátok tagjának, Szabóné Wurst Magdolna alkotása volt. A nagyobbak a tavasz kapcsán, a vidám hangulatot követve egy több tételes, akár a felnőttek számára is tanulságos, az irigység helytelenségét bemutató példamesét mutattak be a csigáról, és egyéb tavaszi hírnökökről.

Szencziné Böbi (b) ajándékkal kedveskedik a fi ataloknak

Természetesen a házigazdánk, Szenczi Györgyné, Böbi néni a nagy telek minden pontján megjelent, figyelt rá, hogy a csoki nyuszik az ügyes locsolóverset mondókhoz jussanak, a műsor után mindenki hozzájusson a finom falatokhoz, az üdítőitalokhoz, és a kreatív játszóház is a gyermekek kedvére szolgáljon.

A nyuszisimogató és a kreatív játszóház is a gyerekek kedvére volt

Föltétlenül említést érdemel a nyuszisimogatót berendező Lelki Róbert, aki tíz béketűrő kis kedvencet hozott magával a gyermekek nagy örömére.

A nyusziváró programot díszítés is megelőzte: a községháza előtti téren, kedden délután kivirágoztak a tojásfák. Tegyük hozzá: szép összefogás eredményeként. A hiteles beszámolót Kanik Pétertől, az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnökétől kaptuk. – Tagságunkkal közösen szerettünk volna az idén is egy kis kedvességgel fordulni az erre járókhoz, ami ennek a kis parknak a rendbetételét, a díszek kihelyezését jelenti. Az adományokat elsősorban a falunk lakosságától kaptunk, amiket az itt található zöldségbolt tulajdonosa, Farkas László gyűjtött össze, aki egyébként az egész év során támogat bennünket, és gondozza ezt a területet. A szép tavaszi virágokat a Volcsányi kertészet biztosította. Mivel mi nem csak hamar összedobjuk a munkát és máris megyünk tovább, hanem szeretjük egymást és szívesen töltjük el együtt az időt, a mai piknikünkhöz ismét a Kele csárda biztosította az ellátást. Györki Lilla alelnökkel mi vagyunk az ötletgazdák. A tagságunk pedig, ahogy máskor is, önkéntes munkával járult hozzá a sikerhez. Az idei újításunk a húsvéti szelfis koszorú, ami a kihelyezéskor azonnal népszerű lett. Mi ezzel a kedves kis parkkal kívánunk kellemes ünnepet mindenkinek!