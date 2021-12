– Körülbelül húszféle applikációt is bemutattak nekünk, amelyeket már el is kezdtünk használni itt, a Lorántffy iskolában. Például a nyílt napokra a bemutató kisfilmeket kint tanult appokkal készítettük. Ezek most, a jelenlegi járványügyi helyzetben rendkívül hasznosak, mivel sok rendezvényt online kell megvalósítani – mondta Hajnalka.