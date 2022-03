A szervezet legutóbbi elnökségi ülésén döntöttek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) alelnökeként is tevékenykedő szakember kinevezéséről.

"Az ECA égisze alatt rendezendő nemzetközi versenyekért és a klasszifikáció előkészítéséért és lebonyolításáért felelek majd, hogy minden technikai feltétel adott legyen, és azért persze, hogy a sportolók számára megfelelő körülményeket biztosítsunk. Az ilyen versenyeken kiemelten fontos az akadálymentesítés, valamint a megfelelő vízreszállási lehetőségek is" - idézte az MKKSZ honlapja a szakembert, aki tavaly szeptember 30-ig töltötte be magyar para válogatott szövetségi kapitányi posztját.

Weisz Róbert - aki a Graboplast Győri Vízisport Egyesület társelnöke is - hozzátette: óriási elismerést jelent számára, hogy az ECA bizalmat szavazott neki.

"Nagyon megtisztel ez a feladat, ugyanakkor azt gondolom, van némi előélete is a történetnek, hiszen amellett, hogy szövetségi kapitány voltam, korábban több nemzetközi versenyen is voltam versenyigazgató, és sok más feladatot is elláthattam. Sok olyan emberrel is dolgoztam már együtt, akik most a döntéshozók között voltak, biztos ez is közrejátszott, de még egyszer mondom, nagy megtiszteltetés nekem ez a pozíció" - fogalmazott.

Forrás: MTI