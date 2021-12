A Mörk az eddig öt single-lel jelentkezett (Like A Bird, If Our Love, Going Too Far, All Alone, Baby), amelyből kettő videoklipet is kapott. Ráadásul a korábbi anyagoktól eltérően most két neves külföldi közreműködő, a dél-londoni rapper, Brother Portrait és a japán dzsessztrombitás, Takuya Kuroda is hallható rajta, akik tovább színesitik az egyébként is stílusokban, hangszerekben gazdag hangzást. És ha már hangszerek: mint a puzzle utolsó darabja, úgy került a lemezen helyére a szitár-gitár, ami egy teljesen új ízt hozott magával. A Mörk egyébként rengeteg témát jár körbe, a szeretet bármely formájától kezdve a valós problémákkal való szembenézés szükségszerűségén át egészen a radikális new-age gondolkodással szembeni kritikáig.