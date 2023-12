Amint végez a fejlesztéssel a Bloombergnél dolgozó osztálytárs...

Akkor kevésbé kell félni attól, hogy az AI elveszi a munkahelyeket?

Először azt várom, hogy nemhogy megszűnnének munkahelyek, hanem gyorsabbá és kényelmesebbé válhat a munkavégzés. A munkavállalók használhatják a Microsoft Copilotot az irodai munkavégzéshez, a ChatGPT 4-et a szövegalkotáshoz, a DALL-E 3-at marketinges képalkotáshoz. Ezek segédeszközök, úgyhogy a munkavállalók először azt fogják észrevenni, hogy mennyivel könnyebb lett a munkájuk, mert kitanulták, hogyan lehet jól használni az AI-t. Nekem van magyar banknál dolgozó ismerősöm, aki olyannyira automatizálta és leprogramozta az adatbázis-kezelési tennivalóit, hogy igazából csak tíz percet dolgozik naponta, amúgy elszöszöl, és erről persze nem szól senkinek.

Általánosságban nem az lenne a lényeg, hogy az ilyen tudást terítsék?

De, és mi a HOLD-nál fókuszálunk is a kollégák képzésére, hogy ők is képesek legyenek az AI-megoldások használatára, vagy akár fejlesztések elkészítésére. Továbbá, ha az AI-használat miatt nő a termelékenység, az nyilván jó.

Az ipari fejlesztések terén is ilyen optimista?

A nagy cégek raktáraiban a robotizáció már megtörtént, az izgalmas változások egyik példája a gyártás területén az lesz, hogy a gépek már nemcsak egyszerű programozással, hanem szövegértési és generálási képességekkel is rendelkeznek.

Például egy gyári robot, amely eddig a dobozokat pakolászta, ezután képes lesz egyszerű utasításra felismerni és végrehajtani az adott feladatot anélkül, hogy előzetes programozásra lenne szükség.

A Google kísérletében például egy robot, amely korábban nem látott ilyen tárgyakat, képes volt a képfelismerő rendszere és internetkapcsolata révén kiválasztani egy halomból a játékdinoszauruszt és a diétás kólát. Szóltak neki, hogy ilyen tárgyakat hozzon ide, ő rákeresett az interneten, hogyan nézhet ki nagyjából, a kamerája segítségével pedig felismerte számos tárgy közül, mire gondolhatott az őt utasító ember. A probléma nyilván az, ha valaki e technológiai fejlődés nyomán el is veszíti az állását, és nehéz anyagi helyzetbe kerül. Mert ez sajnos jellemző, hogy rövid távon vannak áldozatok, noha a társadalom egésze jól jár az innovációval.

Victor Tamás Máté jövőre kapja meg az AI-diplomáját Oxfordban

Fotó: Kallus György / Forrás: Világgazdaság

A magyar állapapír dilemmája

Ha már a HOLD is alkalmazni akarja az AI-t, akkor oktatják a saját munkatársakat, esetleg fejlesztenek is saját megoldásokat?

Az innováció mindig is fontos volt számunkra, hiszen elsők között tettük lehetővé például az online számlanyitást és egy éve indítottuk az online vagyonkezelési szolgáltatásunkat, amihez nincs is hasonló a régióban. Aktívan kutatunk és figyelemmel kísérjük az elérhető AI-termékeket is, amiket később megvásárolhatunk és bevezethetünk. A mi fő tőzsdei adatszolgáltatónk, a Bloomberg például nagyban fejleszt, úgyhogy amint az oxfordi osztálytársam kész lesz a fejlesztésével, mi talán rögtön meg fogjuk venni a terméküket. Emellett belső oktatásokat szervezünk, hogy felkészítsük a munkatársakat az elérhető megoldások használatára, még mielőtt bevezetnénk azokat a gyakorlatba. Jelenleg a fókusz az online vagyonkezelési szolgáltatásunk fejlesztésén van.

Ezt igényli a piac? Másképpen: hogyan változnak a hazai befektetési szokások?

Látványosan nagy a vagyonbeáramlás a céghez, minden kategóriában sok az új megbízás. Ebben van hatása a kamat- és inflációcsökkenésnek, hiszen az emberek keresik az állampapírokon túlmutató egyéb befektetési lehetőségeket. Másrészt érdekes hatása van annak, hogy a termékeinkre a nyáron kivetették a szochót is, amivel az állam azt üzente: az emberek lehetőleg állampapírba helyezzék a pénzüket. Ezzel viszont felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes gondolkodniuk a megtakarításaik tudatos kezelésében, diverzifikációban, adókedvezményekben.

Persze mi sokféle magyar állampapírt, illetve az állam által garantált egyéb eszközt is alkalmazunk a vagyonkezelési döntéseink során, de a hozzáadott értékünk nagyobbrészt nemzetközi befektetésekben, értékalapú részvénykiválasztásban rejlik.

Ezen felül egy osztrák partner segítségével bécsi számlavezetésben is kezelünk vagyont a kiemelt ügyfélkörünk számára, akik a 120 millió forintos megtakarítás fölött elérhető privát vagyonkezelési szolgáltatásunkat veszik igénybe.

Milyen eredményekkel?

Az online vagyonkezelési üzletágunknak nemrég volt az első születésnapja és a sikerét mutatja, hogy mindegyik kockázati kategóriában 20 százalék feletti hozammal zárta az első évét – természetesen a költségek levonásával is számolva. Én a kiemelt ügyfelekkel foglalkozó csoporthoz tartozom, mi sikerdíjért dolgozunk, ami minden évben a kitűzött küszöbhozam felett elért eredmény 20 százaléka, ami nemzetközi sztenderd. Szerintem senki sem panaszkodott még azért, hogy drágák lennénk, mert ha azok voltunk, az azért volt, mert kiemelkedő hozamot produkáltunk.