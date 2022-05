A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az idei első negyedévben 8,7 százalékkal nőtt a beruházások volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva és 3,2 százalékkal az előző negyedévhez képest.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője a KSH jelentéséből azt emelte ki, hogy történelmi csúcsra emelkedett a beruházások volumene az idei első negyedévben. Az MTI-nek küldött kommentárjában kitért arra is, hogy mivel a beruházások növekedése kissé meghaladta a GDP növekedését, emelkedhetett a beruházási ráta az év elején. Így a váratlanul erős első negyedévi GDP növekedésben a meglepetést részben a beruházások kiugró növekedése okozhatta - állapította meg.

Az első negyedévben is megmutatkozott annak eredménye, hogy a járvány negatív gazdasági hatásait a kormány a vállalatok beruházásainak igen nagyvolumenű közvetlen támogatásával, a jegybankkal és az állami bankok támogatásával alacsony kamatozású hitelekkel sikeresen ellensúlyozta. A feldolgozóipari beruházásokat a rekordszintű működőtőke-beáramlás is támogatja - tette hozzá a bankholding szakértője.

Az emelkedő kamatok, a geopolitikai feszültségek miatt növekvő kockázatok, valamint elszálló energiaárak és beruházási költségek elbizonytalaníthatják a vállalatokat, azonban az energiahatékonysági beruházások még magasabb kamatok mellett is megtérülhetnek. Az emelkedő kamatok és a lakásárak meredek emelkedése a következő időszakban fékezni fogja a háztartások beruházásait is - prognosztizálta Suppan Gergely.

Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató makrogazdasági üzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy a következő időszakban is folytatódhat az első negyedévben tapasztalt tendencia. Véleménye szerint a beruházások növekedésében a magánszektornak volt szerepe, a költségvetési szervek fejlesztései mérséklődtek. Az állami beruházások visszafogása fékezheti a volumen bővülését, ám ezt a vállalkozások fejlesztései kisebb-nagyobb mértékben kompenzálhatják. Az árak emelkedése, illetve a háború okozta bizonytalanság a vállalkozások beruházási hajlandóságát is visszavetheti, de még ezzel együtt is összességében a beruházások kismértékű volumenbővülésére lehet számítani az idei évben - vélekedett.

