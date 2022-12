FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (1–0)

Huszonnégy évvel ezelőtt, 1998-ban fordult elő legutóbb, hogy egy válogatott címvédőként bejutott egy világbajnokság döntőjébe, akkor Brazíliának sikerült ez a bravúr, ezúttal pedig Franciaország készült erre. Az ellenfél pedig nem volt más, mint a torna meglepetéscsapata, az afrikai kontinens történetének első vb-elődöntős válogatottja, Marokkó - írja az Nemzeti Sport Online.

A mérkőzés előtt Didier Deschamps-nak két helyen is változtatnia kellett szokásos kezdőcsapatán, hiszen Dayot Upamecano és Adrien Rabiot betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, helyettük Ibrahima Konaté és Youssouf Fofana került be. A marokkóiak ezúttal 5 védős felállással készültek, s bár a Bayern München játékosa, Nusszair Mazraui visszatérhetett a kezdőbe sérülését követően, Najef Agerd nem tudta vállalni a játékot.

Franciaország kezdetben teljesen átadta a területet Marokkónak, saját támadásait pedig lassan építette, majd jött az 5. perc, amikor Antoine Griezmann került a marokkói védelem mögé, visszatette a labdát Kylian Mbappénak, ő kétszer is lőtt, de mindkét próbálkozása elakadt egy-egy blokkban, a második után azonban jött a hosszú oldalon Theo Hernandez, aki közelről a kapuba talált (1–0), így Franciaország gyorsan megszerezte a vezetést.

Egy kis stat: Marokkó második gólját kapta mindössze a katari tornán, de az első olyat, amelyet az ellenfél szerzett, hiszen Kanada ellen öngólt vétett az afrikai csapat.

Ezzel érdekes helyzet állt elő, hiszen Marokkónak ezen a tornán most először kellett úgy igazán felvállalnia a támadójátékot, de úgy tűnt, nem ijedt meg ettől: Azzedin Unahi a 10. percben egy kiválóan eltalált távoli lövéssel próbálkozott, ám Hugo Lloris hárítani tudott. Hét perccel később aztán Romain Szaissz nézett el egy francia indítást, Olivier Giroud csapott le a labdára, a kapura törhetett, majd lőtt egy kapufát...

Az ezt követő időszakban a francia válogatott visszább vett a tempóból, Marokkó pedig helyeként igyekezte felpörgetni azt, miközben le kellett cserélnie egyik belső védőjét, Szaisszt. A 35. percben aztán növelhette volna előnyét a címvédő, de Mbappé és Giroud is elszórakozta ziccerét, míg szűk tíz perccel később kis híján a vébé gólját lőtte a marokkóiak belső védője, Dzsavad el-Jamik, aki egy szöglet után ollózott jó 10 méterről Lloris kapuja felé, a rutinos kapus azonban bravúrral védett.

A fordulásnál Valid Regragi szövetségi kapitánynak újra változtatnia kellett, hiszen Mazraui sem tudta folytatni a játékot, a helyére pedig Jahia Attijat Allah állt be, akivel látszólag egyáltalán nem gyengült a balhátvéd poszt, sőt: szűk tíz perc alatt kétszer is megforgatta saját oldalán a francia védelmet, de veszélyes beadásaira nem volt érkező társ, mindeközben pedig Mbappé is összeszedett egy kisebb sérülést, így a franciák koránt sem lehettek nyugodtak.

Ezt követően a franciák szinte teljesen magukra húzták Marokkót, a félpályánál sem támadták le játékosaikat, de az észak-afrikai csapat így sem tudott sok lehetőséget kidolgozni, a 79. percben pedig jött a mindent eldöntő találat: Mbappé a tizenhatoson belülre érve három marokkóin is átcselezte magát, majd lőtt, s ez ugyan megpattant, de éppen az egy perccel korábban beállt Randal Kolo Muani elé pattant a labda, aki üres kapura nem hibázott (2–0).

A hajrában már nem változott semmi (bár Marokkónak még volt egy ziccere), Franciaország 2–0-re legyőzte a torna meglepetéscsapatát, ezzel egymás után másodszor is bejutott a döntőbe, amelyben vasárnap a Lionel Messi vezette Argentínával csap össze.

Forrás: Nemzeti Sport Online.

