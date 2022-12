A katari labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjén a címvédő Franciaország ellenfele Marokkó nemzeti csapata lesz. A franciák a „D” csoport győzteseként jutottak tovább. Az első két körben megverték Ausztráliát és Dániát, ami után már biztos továbbjutóként a „B” csapatukat szerepeltetve kikaptak Tunéziától. A nyolcaddöntőben Lengyelországot, míg a négy közé jutásért Angliát verték. Az öt lejátszott találkozójukból tehát négyet megnyertek, és csupán akkor szenvedtek vereséget, amikor a legjobbjaikat pihentették. A marokkóiak szereplése már eddig is minden várakozáson felüli. A csoportkört egy Horvátország elleni döntetlennel kezdték, majd legyőzték Belgiumot és Kanadát. Az „F” jelű négyes győzteseként a sokkal esélyesebbnek tartott spanyolok ellen játszottak gólnélküli döntetlent, ami után tizenegyesekkel tovább is jutottak. Ezek után a portugálok búcsúztatása már nem is számított olyan nagy szenzáció. Az arab válogatott erőssége egyértelműen a védekezés. A világbajnokságon lejátszott eddigi öt mérkőzésükön csupán egyetlen gólt kaptak, de az is marokkói játékosról jutott a kapuba. Egy biztos, nem a leglátványosabb focit játsszák, de eddig rendkívül hatékonyak. Ez az összecsapás akkor lesz érdekes, ha a franciák szereznek vezetést, hiszen ilyen szituációval még nem találkozott ezen a vb-n az afrikai kontinens reménysége, akik már azzal is történelmet írtak, hogy az elődöntőbe kerültek. Kérdés, hogy mennyit vett ki eddig a marokkói játékosokból a hihetetlen koncentrációt igénylő védőmunka, illetve a sérültjeiket mennyire sikerül rendbe hozni, illetve a hiányzókat megfelelő helyettesekkel pótolni. Kétségtelen a fogadóirodák a franciákat tartják sokkal esélyesebbnek, és talán ezúttal nem is borul majd a papírforma. Bár már bebizonyosodott, hogy ezen a világbajnokságon bármi előfordulhat.

