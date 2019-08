Tisztes megemlékezések, színes programok köszöntik az ünnepet

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Összeállításunk második részében a dunaújvárosi és a környező települések ünnepi programjait közöljük részletesen.

Pentelén a Pentelei Nyugdíjas Klub és a Pentele Hagyományőrző Egyesület szervezésében augusztus 17-én 16 órától Szent István-napi ünnepre várják a polgárokat Pentelei Mentálhigiénés Iskola (a volt Szórád iskola) tornatermébe, ahol dr. Kelemen Gyula egyetemi tanár ünnepi megemlékezésével kezdődik a program. Fellép a Pentelei Kéknefelejcs Dalkör, majd Kovács Renáta harmonika-produkcióját hallhatja a közönség. 17 órakor adják át Pentele rangos elismeréseit, az Oklevél Penteléért, és a Pro Pentele díjat. Ezt követően Braun Ervin a dunaújvárosi baptista gyülekezet presbitere megszenteli és megáldja az új kenyeret. A penteleiek ünnepét fél hattól a hagyományos aratóbál zárja, amelyen a zenét Bóka János szolgáltatja.

Dunaújvárosban az augusztus 20-i programoknak ezúttal is a Szalki-sziget ad helyet. A színpadi műsor 11 órakor a My Way Dance School fellépésével kezdődik, majd Szent­imrey Dóra énekel, 13 órától Cziráki László latintánc-csoportja szórakoztatja a nagyérdeműt, majd a Wesley-DaCapo iskola és a My Way Dance School bemutatója látható. Délután fél négytől a Vasas Táncegyüttes lép színpadra. 16 órától Cserna Gábor polgármester ünnepi beszédét hallgathatja meg a közönség, a kenyérszentelés és az ünnepi kenyér szegését követően fél öttől Balla Bence zenés műsora következik a színpadon. A zenés programok sorában 17.15-től jön a Tűzkerék xT együttes koncertje, majd 18.45-től Mikus Edward fellépése következik. 19.30-tól a Mobilmánia zenél, majd 21 órától jön a sokak által várt ünnepi tűzijáték. Az augusztálist fél tíztől a Jolly Jackers koncertje zárja. Augusztus 20-án 10 órától a négy sportágat érintő – strandkézilabda, strandfoci, strandröplabda, darts – Szent István Kupa is zajlik majd a Szalki-szigeten. Szintén 10 órától a gyermekeket játszóház, vidámpark, légvár is várja.

Dunaföldvár a városi rangjához illőn komoly, egész napos programmal várja az ott ünnepelőket augusztus 20-án, ez lesz a Szent István Napi Halászléfesztivál. Ebben az évben először lesz pénzdíjas a főzőversenyük. Az események az öregtemplomban, az ünnepi szentmisével kezdődnek 9 órakor, majd 10-től az új kenyér megáldásával és megemlékező műsorral folytatódnak a Szent István parkban. Ezt követően ünnepélyesen megnyitják a halászléfőző-versenyt, amit a Solti Ifjúsági Fúvószenekar koncertje követ. Ebéd után nóta és slágerparádé lesz Szávolovics Gabriellával, és a halászléfőző-verseny eredményhirdetése. A folytatásban a gyerekek habpartinak örülhetnek. Ez után egymást követi Zsigec musicalcsoport, Kozma Orsi, a Löfan Mazsorett csoport, a Fourtissimo együttes koncertje. A helikopter-bemutató 18 órától látható. A Piramis együttes koncertje 19 órakor, a tűzijátékra 21 órakor lesz. A kísérőprogramok is figyelemreméltók: a hagyományos motorcsónakoztatás déltől este hatig tart. Az érdeklődők megismerhetik a Parkour pályarendszert, az utcai sportok világát, és a kajak-kenu sportot. A Greenpeace Magyarország és az Azt­akeservit egyesület környezetvédelmi pontot működtet a helyszínen. Vásár, vidámpark, óriási csúszda, játszóház és vendéglátás egészíti ki a programot a felújított Duna menti parkban.

Daruszentmiklóson a település hagyományai szerint a faluháznál gyülekeznek az ünneplők, reggel kilenc órakor. Az ünnepi beszédet Rauf Norbert polgármester mondja, amit a helyi művészek műsora követ. Az ünnepi megemlékezést – az elmúlt éviekhez hasonlóan – a helyi gazdák színvonalas terménybemutatója követi.

Előszálláson az ünnepi megemlékezést a művelődési házban rendezik, délután négy órai kezdettel. A megemlékező műsort követően Farkas Imre polgármester mondja el ünnepi köszöntőjét. Ez után az újszülöttek és a szüleik köszöntése, valamint a kicsik polgárrá fogadása következik. Az eseményt a kenyérsütő-verseny eredményhirdetésével zárják.

Nagykarácsonyban a Szent István-napi megemlékezésekre a helyi templomban, illetve az azt övező parkban kerül sor 19-én, hétfőn délelőtt 10 órai kezdettel. Ekkor kezdődik a szentmise, amelyet a kenyérszenteléssel zárnak. Ez után a templomkertben folytatódik az esemény, amit Müller Miklós nyit meg, és ekkor mondja el az ünnepi köszöntőbeszédét. Ez alkalommal adják át a település elismerését, a Közösségért díjat. A rendezvényt az elmúlt egy esztendőben született kisgyermekek nagykarácsonyi polgárrá fogadásával zárják.

