Már háromnapos dzsemborivá nőtte ki magát a Bimmer parádé

A nyárias napsütésre nem lehetett panasz, sőt, mintha kicsit túl is tolta volna az időjárás a meleget (szerencsére a harmincegy-két fokokhoz szombaton délelőtt kaptunk egy kis szelet is, ami vasárnapra túlszaladt rajtunk), így aztán igazán kellemesre sikeredett a Szalki-szigeti kempingben és az alsó Duna-parti sétányon tartott Bimmer parádé.

A májusi BMW-találkozó után immár másodszor volt városunk a házigazdája a márkatulajdonosok (bömcsisek, bimmeresek) hétvégéjének, ami ezúttal háromnapos dzsemborivá nőtte ki magát Bimmer parádé néven. A rendezvény résztvevői egészen biztosan jól érezték magukat, hiszen a kempingben minden adott a remek kikapcsolódáshoz. A flotta glédát alkotva felsorakozhatott, miközben a fák hűvös árnyékot adtak a sátraknak, érkezett „királyi” grillfalatozó, hogy kiszolgálja a népes tábor, a közelben lévő szabadstrandon ki-ki megmártózhatott kedvére.

Esténként pedig igazán válogatott zenei programok adták egymásnak a mikrofont: pénteken a Just-Inn, a Betty Love, Zoltán Erika, az UFO és az Animal Cannibals fellépése szórakoztatta a közönséget, a partiarénában eközben Junior, Kühl, Miss Monique, FlyBeat, Szapi Jr. mutatkozott be. Szombaton sem volt gyengébb a kínálat, az Audiopoeta fellépését a New Level Empire követte, a másik helyszínen Newl, Crazibuza, Dj. Lia, Sterbynsky, Mya és Tomex keverte a zenét. Az elfoglaltságok bemutatásakor hozzá kell tennünk, hogy volt vízilabda-szerű mérkőzés a szabadstrandon, és strandfociban is megmérkőztek a bátrak, de ezek eredményét – amit illetően sörökről lehetett hallani – feledje jótékony homály.

A BMW-fanok persze elsősorban az autósprogram-kínálat, s egymás társasága miatt találkoznak rendszeresen. A márkahűség szoros egységet kovácsol, nemcsak az összejövetelekről ismerik egymást, hanem az országútról. Ilyenkor alkalom adódik megcsodálni a különleges modelleket, bekukkantani a sok titkot rejtő motortérbe, s kipróbálni egy-egy jószágot. A kék-fehér logót viselő autó volánja mögött ülők orrának izgalmas illat az aszfaltra égett gumi szaga! A gumifüstölésnek nevezett produkció és a driftelés sem öncélú mutatvány, gyakorlás és tapasztalat nélkül kivitelezhetetlen – ezek bizony a sofőrök rátermettségét bizonyítják. A programoknak, bemutatóknak – amelyeket a BMW-seket tömörítő egyesület rendezett, s annak lelkes önkéntesei vittek el a hátunkon – az érdeklődő újvárosiak is szemtanúi lehettek, ugyanis rendeztek drift-bemutatót, a bátrabbak (szigorúan szondáztatás után és védősisakot viselve!) be is ülhettek egy-egy menetre a drift-taxiba, sőt, élményvezetést kínáltak a BMW i3 modellben egy szponzornak köszönhetően. Közben azok számára, akik kisgyermekekkel érkeztek, volt utazó vidámpark, meghirdettek több versenyszámot, rendeztek tombolasorsolást.

Csak a hőséggel kellett megbirkózniuk a sofőröknek

Annak, hogy ez a mostani összejövetel kicsit szelídebbre és szolidabbra sikerült, mint a korábbi, csakis a kegyetlen meleg lehetett az oka, hiszen már szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást rendeltek el, így sokan gondolhatták úgy, hogy még egy autóstalálkozó dacára is kockázatos ezt bevállalni. A szervezőknek ez persze nem szegi kedvét a jövőt illetően, hiszen a helyszín ideális, és az infrastruktúra adott. A szigeten és a Duna-parton a városhoz elég közel, ugyanakkor kellő távolságra rendezhetők a kicsit hangosabb programok. A tegnap késő délután zárult rendezvény szervezői minden bizonnyal most szusszannak egy nagyot a hatalmas munka után, aztán… Aztán várjuk a következő parádét!