A szokottnál is több gyermek vasárnapja lett igazán mesés

A Parázs Varázs családi hétvégéjén a menetrend idén is a megszokott volt: koncertek pénteken, grillparti szombaton és ezerlámpás vasárnap. A hangulat viszont talán még parázslóbb volt, mint az előző évben.

Vasárnap minden körülmény adott volt arra, hogy a kisgyermekes családok jól érezzék magukat az alsó Duna-parton. Bár a májusi családi hétvége harmadik napja minden évben kissé könnyedebb, mint az első kettő, idén elmondhatjuk hogy fordult a kocka: már a programok kezdetén nagyon sok érdeklődő volt lent a szikrázó napsütésben a parton. Az előző estéhez képest teljesen átalakult a placc: a több mint 300 asztal eltűnt, helyüket ugrálóvár, akadálypálya és más, gyerekeknek való elfoglaltság helyszíne folgalta el.

Volt minden, ami a kicsik számára érdekes lehet: katasztrófavédelmi és rendvédelmi bemutatóval készültek az illetékes szervek, sőt, a kalandvágyóknak lehetőségük volt motorcsónakkal száguldani a jelen pillanatban igen csak bővizű Dunán. A légvárak, trambulinok és a mini vidámpark ugyan mindhárom nap alatt a kicsik rendelkezésére állt, vasárnap viszont elmondható, hogy a kígyózó sorokat csupán az apróságok alkották. A megszokottnak mondható körhinta és dodzsem mellett, pónilovak hátán utazhattak a gyerekek, 4D szimulátor segítségével 22 izgalmas vagy rémisztő úti célt érhettek el, a fák árnyai alatt pedig pónilovak hátán tehettek néhány kört.

A színpadi programok ezen a napon főleg helyi tehetségek produkcióiból állt: felléptek a Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, a mezőfalvi német táncosok, és olyan, nagyközönség előtt még ismeretlen ifjú zenészek, akiknek eddig nem volt lehetőségük ilyen nagy volumenű rendezvényen játszani.

A gyereknap hivatalosan három órakor csapott át az ezer lámpás éjszakája elnevezésű rendezvénnyé. A kezdeményezést 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy felhívják a lakosság figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. Az ezer lámpás éjszakáján minden évben ismert zenészek adnak koncertet az ország számos nagy városában, a többi közt Egerben, Siófokon, Miskolcon és természetesen Dunaújvárosban is. Eddig minden évben az volt a koncepció, hogy a zenés produkciók után világító léggömböket kapott, majd egyszerre engedett el a közönség, hogy ezzel szimbolikusan utat mutassanak az eltűnt gyermekeknek. Idén környezetvédelmi megfontolásból az a döntés született, hogy a lufikat csak tartsák, de ne engedjék el résztvevők. A lámpásokat magukkal vihették, megvilágítva a csellengők útját hazafelé. Ennek ellenére sajnos többen elengedték a léggömböket, bár a többség már a 2019-es koncepció szerint járt el. Az ezer lámpás házigazdája Gesztesi Máté volt, a meghívott sztárfellépő pedig a The Bluebay Foxes és a yesyes mellett Keresztes Ildikó és L. L. Junior volt. Bár tavaly erre a harmadik napra jelentősen alábbhagyott a helyi közönség lelkesedése és energiája, idén azért szép számmal érkeztek koncertezők. Talán a vágyott jó idő, talán a közízlésnek kedvező fellépőgárda tette, de elmondhatjuk, hogy a családi hétvége összességében sikeresen zárult. Akármelyik korosztály jól érezhette magát, és ennek érdekében a szervezők, a támogatók és a kitelepült szolgáltatók is megtettek mindent.