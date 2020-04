A DUE-n is alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez

A koronavírus-járvány, illetve a veszélyhelyzet kihirdetése jelentősen megváltoztatta az egyetem működését. Az oktatóktól, illetve a diákoktól is odafigyelést, fegyelmet feltételez, követel meg a jelenlegi helyzet. Mik lettek a prioritások?

– A fenntartó minisztérium 2020. március 11-én küldött államtitkári utasítása alapján a Dunaújvárosi Egyetem 2020. március 12-13-14-ére rendkívüli rektori oktatási szünetet majd azt követően 2020. március 16–23-ig előrehozott tavaszi szünetet rendelt el. Az oktatás március 23-tól visszavonásig digitális formában történik. A március 23-ig tartó időszak alatt az egyetem kibővített oktatásfejlesztési munkacsoportja meghatározta és kidolgozta a digitális oktatás alapelveit és eljárásrendjeit. Ennek alapján felmértük majd kialakítottuk, hogy minden kurzus esetében biztosított legyen a minél hatékonyabb eszközökkel történő online oktatás. A Dunaújvárosi Egyetem nemcsak az oktatás vonatkozásában, hanem minden szervezeti egysége esetében elkészítette rendkívüli eljárásrendjeit és ezek alapján szervezte át működését. 2020. március 23-án az egyetem oktatása zökkenőmentesen elindult az új, digitális formában.

A kollégiumban elhelyezett magyar diákok hazamentek. Mi történt az egyetem külföldi diákjaival?

– A külföldi hallgatók a kollégiumban laknak és így vesznek részt a digitális oktatási formában. Azok a külföldi hallgatók, akik feltétlenül haza akartak utazni, megtehették, de ismertettük, hogy a veszélyhelyzet feloldásáig valószínűsíthetően nem térhetnek vissza az egyetemre.

Milyen eszközökkel lehet a tananyagot számonkérni?

– Külön szabályzat megalkotására nem volt szükség, szerencsére már korábban is alkalmazott az egyetemünk digitális formában történő vizsgáztatást. A számonkérés a Moodle e-learninges rendszerben kiadott és határidőre elkészített feladatok, beadandó dolgozatok megoldásán, valamint a kurzusok közben és végén megírt számonkérésen alapul majd. Azokat a számonkéréseket, ahol elengedhetetlen a személyes részvétel, mint amilyenek például a labormérések, még áttekintjük. Ezekről a teljesítésekről az oktatók kurzusonként értesítik a hallgatókat.

Felmerül a kérdés, hogy mit takar a digitális formában történő oktatás, a távoktatás?

– Ahogy előbb említettem a Dunaújvárosi Egyetem a Moodle e-learninges keretrendszert használja évek óta, ami így kötelező jelleggel biztosítja, hogy minden hallgató számára elérhető legyen az összes kurzus online formában. Ennek köszönhetően az online oktatás a rendszerben található szakmai anyagok, tesztek, és különböző online konzultációs formák alkalmazásán keresztül történik. Az oktatók a kurzusok időpontjaiban, illetve levelező tagozat esetében előre egyeztetett idősávban a hallgatók rendelkezésére állnak e-mailben, a Moodle rendszeren keresztül, vagy a Microsoft Teams alkalmazás segítségével. Ez utóbbi használatával valós időben tudnak előadást tartani az egyetem oktatói azoknál az óráknál, ahol ez szükséges.

Hogyan változtatja meg a tanév rendjét a digitális formában történő oktatás?

– A Dunaújvárosi Egyetem a 2019/2020-as tanév első félévét sikeresen lezárta. A tanév 2. félévét is elindítottuk, amelyből március 23-ig 4 szorgalmi hetet sikeresen lezártunk hagyományos formában. Jelenleg zavartalanul folyik a távoktatás.

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban milyenek az oktatói tapasztalatok és a hallgatói visszajelzések?

– Az oktatók körében pozitív a tapasztalat a valós idejű óratartásban és a hallgatókkal történő kapcsolattartásban. Ugyancsak pozitív, hogy a Moodle rendszer számos hasznos és hatékony lehetőséget kínál a digitális oktatásra. A rendszer lehetőséget ad a tananyagátadás színesítésére videómegosztásokkal, tesztekkel, fórumokkal és egyéb interaktív lehetőségekkel. Ami a hallgatói visszajelzéseket illeti, róluk elmondható, hogy alapvetően pozitívan állnak a változásokhoz. A Moodle rendszer használata számukra sem ismeretlen, hiszen évek óta használja az egyetem. A hangsúlyosan digitális oktatásra történő átállásban kiemelten fontos a hallgatók folyamatos és részletes tájékoztatása, erre a Dunaújvárosi Egyetem nagy hangsúlyt fektet. A megfelelő leírások, segédanyagok elérhetővé tétele elengedhetetlen ahhoz, hogy pozitív legyen a hallgatói visszajelzés.

A napi működéssel kapcsolatos kérdések

Számos kérdés merülhet fel természetesen az egyetemen a „napi működéssel” kapcsolatban is, amelyekről a hallgatók az egyetem www.uniduna.hu honlapjáról is tájékozódhatnak, ahol a gyakran ismétlődő kérdésekre is válaszokat kaphatnak. E szerint az ösztöndíj-kifizetések rendben megtörténnek, a kollégiumi díjakkal kapcsolatos információkról is ott olvashatnak. A nyelvvizsga-felkészítők közül azokat tartják meg, amelyek digitális formában történő oktatása megoldott. Nem változnak egyelőre a szakdolgozatokkal kapcsolatos határidők, de lehetnek módosítások. A diákigazolványok esetében a korábbi félévre kiadott matricák érvényesek egészen a veszélyhelyzet visszavonását követő 15. napjáig. Ami az őszi Erasmus+ pályázatokat illeti, erről is olvashatnak az egyetem honlapján. Ezen a honlapon egyebek között tájékoztatják a hallgatókat a szakmai gyakorlatok megtarthatósága és a záróvizsgák „sorrendiségéről”. A záró- és államvizsgák tekintetében alapvetően az a prioritás, hogy tartsák a tanévnaptár szerinti időpontokat, de azt minden esetben úgy, hogy a hallgatókat ne érhesse hátrány ebben a nehéz helyzetben.