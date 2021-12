Maczó Gerda már kiskorában is igen beszédes, cserfes lány volt. Nem meglepő, hogy ezen tulajdonságát kihasználva választana szakmát is magának: ha nem is a média világában, de kommunikációs vonalon szeretne dolgozni. Érdekli a tévézés, szívesen lenne akár műsorvezető. Ami viszont meglepő, hogy ilyen fiatalon a divat mellett olyan témák is érdeklik, mint a közélet és a politika.