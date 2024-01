A tavalyi év egyik legnagyobb magyar sportsikerét a női kosárlabda-válogatott érte el, bravúrosan szerepelve negyedik lett a júniusi Európa-bajnokságon. Most februárban ezt meg is fejelheti, hiszen az a negyedik hely egyben olimpiai selejtezőt is jelentett,

a csapat éppen négy hét múlva Sopronban három klasszisellenféllel szemben harcolhatja ki a részvétel jogát a párizsi játékokra.

Szinte a csodával érne fel, ha ez összejönne, de csak szinte, hiszen ez a válogatott már többször okozott kellemes meglepetést.

Egy éve még okkal írhattuk volna azt is, hogy a női szakágban lényegében minden rendben van itthon a klubok szintjén is. Sok tehetséges fiatal bukkan fel a klubokban, a lányok rendre nagyszerűen szerepeltek a korosztályos világ- és Európa-bajnokságon, és a felnőttcsapatok szereplése is több volt, mint kielégítő. A Sopron Basket címvédőként játszott a kontinens elitjét tömörítő Euroligában, mellette ott kapott helyet a Diósgyőr és a Szekszárd is – a magyaron kívül csak a francia bajnokság képviseltethette magát három csapattal Európa krémjében.

A tavasz végén robbant a bomba: az itthon 2014 óta egyeduralkodó Sopron Basket bejelentette, szélnek ereszti a légiósait, és anyagi biztonságának a megőrzése érdekében egyáltalán nem indul a nemzetközi porondon – mindez történt egy évvel azt követően, hogy a kontinens csúcsára jutott fel. Ez azzal is járt, hogy már csak két magyar klub szerepelhet a jelenleg zajló idényben az Euroligában, ott a Győr az utolsó a csoportjában, a DVTK pedig második, és ott lesz a legjobb nyolcban, azaz nyolcaddöntőt játszhat majd.

A legfrissebb rossz hír pedig az, hogy az Európa-kupa csoportkörében elvérzett Szekszárd léte is veszélyben forog. A vita a város és a klub között a sportcsarnok bérlése körül forog, előbbi pénzt kér, az utóbbi nem adna – kívülről nézve egyáltalán nem világos, kinek van igaza, ki milyen szerződésre hivatkozhat vagy sem. A klub a közleményében azt írta, „az ellenségesnek tekinthető, munkánkat ellehetetlenítő lépések okán kénytelenek voltunk megkezdeni az előkészületeket a felnőttcsapatunk tevékenységének, hazai mérkőzéseinek más városba költöztetése érdekében”.

Már maga a felvetés is elkeserítő, elsősorban a magyar női kosárlabdának a sikerek ellenére sem túl erős presztízse miatt. Ha a Sopron után a Szekszárd is látványosan megroppanna, az az egész ágazatra kihatna, és biztosan nem előnyösen. Egész egyszerűen muszáj megoldást találni, ez a döntéshozók felelőssége. A városnál és a klubnál egyaránt.