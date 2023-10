Az indiai Mumbaiban néhány nappal azelőtt is született egy magyar siker, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlésén Fürjes Balázst a szervezet állandó tagjai közé választották. A NOB végrehajtó bizottsága a hivatalos megfogalmazás szerint a „sportot és a városi kultúrát ötvöző olimpiai kvalifikációs sorozat” egyik helyszínéül Budapestet választotta. S itt azért még mindig kell vennünk egy mély levegőt, hogy miről is van szó.

2021-ben Tokióban az olimpiai programban már debütált a gördeszkázás, a sportmászás, a kerékpársport BMX szakágában a freestyle (szabadgyakorlat) versenyszám, Párizsban pedig jön a breaktánc is. Ezek azok az új, dinamikus sportágak, amelyekhez városi parkok adják a hátteret, és ez a koncepció a jövő évi ötkarikás játékokon a francia főváros szívében, a Place de la Concorde-on is életre kel. Előtte azonban májusban Sanghajban, majd júniusban Budapesten a Ludovika Campuson is; az említett sportágakban a párizsi kvóták fele itt talál gazdára.

A NOB egyik reformja, hogy egyetlen városi parkban, fesztiválszerű környezetben hozzanak össze olyan kompakt eseményt, amely a sportot, a művészetet, a zenét és a kultúrát ötvöző olimpiai élményt nyújt a sportrajongóknak.

Gyorsan változik a világ, és a NOB rájött, hogy neki is változnia, változtatnia kell, hogy fenntartsa az érdeklődést az olimpia iránt, hogy meg tudja szólítani a fiatalokat. S bármilyen fájdalmas is, a hagyományos olimpiai sportágak közül sokakkal ez egyre nehezebben megy. Az öttusa előremenekült azzal, hogy a lovaglás helyére Párizs után akadályverseny kerül, és az evezésben is forradalmi újítás jön, 2028-ban, Los Angelesben a könnyűsúlyú versenyeket a beach sprint váltja. A tengeri verseny a partról indul 30 méteres futással, aztán kell a hajókba pattanni, majd irány a téglalap alakú pálya, 250 méter evezés a parttól távolodva, a bójákat megkerülve ugyanennyi vissza, sebesen ki a hajóból, a célvonalat a homokon egy újabb szárazföldi sprinttel kell elérni. Ez a show nyilván érdekesebb a televízió előtt, mint a klasszikus, 2000 méteres evezés, a hagyományt azonban fel kell adni az életben maradás érdekében.

S nagy a tülekedés a sportágak között. Mumbaiban az is eldőlt, hogy a NOB a 2028-as, amerikai szervezők által javasolt öt sportág, a flag football, a krikett, a lacrosse, a fallabda, illetve baseball/softball felvételét támogatja a programba. Az ökölvívás sorsa továbbra is függőben van.

Fesztivál és show – ez az irány. Berzenkedni lehet ellene, de nem érdemes.