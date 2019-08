Szoros vereség Ljubljanában

Kiélezett csatában szenvedtek 3-1-es vereséget Acélbikáink az Olimpija Ljubljana otthonában.

A Fehérvári Titánok ellen aratott 4-1-es győzelem után egy lényegesen keményebb felkészülési mérkőzés várt ma a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapatára, mely az Alpesi Liga legutóbbi szezonjának győztese, a nyáron tovább erősített Olimpija Ljubljana vendégeként korcsolyázott jégre.

A találkozót a házigazdák kezdték lényegesen erősebben, az első öt percben egyértelműen az történt a jégen, amit ők akartak, igaz ez csak mezőnyfölényben mutatkozott meg, helyzetekben nem igazán. Az első dunaújvárosi emberhátrány sem késett sokáig, de Németh kiállítását átvészelték a Bikák, akik a 13. percben emberelőnybe kerültek, ám hiába volt több jó lehetőségük a gólszerzésre, nem tudták bevenni a hazai kaput. A harmad hajrájában Kovács ütött nagy ziccerben a korong mellé, majd bő két perccel a szünet előtt Luka Zorko lepte meg egy takarásból eleresztett lövéssel Hughson kapust, megszerezve a vezetést a hazaiaknak (1-0).

A második harmadot erősebben kezdték a Bikák, akadt is lehetőségük, a legnagyobb Dansereau és Somogyi előtt, ám egyik ziccert sem sikerült értékesíteni. A folytatásban felváltva kerültek veszélybe a kapuk, több nagy helyzete volt a hazaiaknak, egyszer a kapuvas segítette ki Hughson kapust, majd a túloldalon Azari szólóját védte a hazai hálóőr. A 29. percben megduplázta előnyét a Ljubljana, miután egy saját harmadban eladott korongot lőttek vissza a kapu elé, s Rajsar úgy ért bele a pakkba, hogy kapusunknak már nem volt esélye hárítani (2-0). A második hazai találat tán kétszer is emberelőnybe kerültek a mieink, s bár az elsővel még nem tudtak élni, a másodikból Dansereau szépen kilőtte a rövid felsőt, megfelezve ezzel a hátrányt (2-1). A harmad hajrája nyílt hokit hozott, hol az egyik, hol a másik oldalon jött egy-egy veszélyes lövés, de újabb gól már nem született, így maradt a 2-1.

A harmadik felvonásban is bátran mentek előre a Bikák, de közben nagyon oda kellett figyelni a Ljubljana játékosaira is, mert a hazai támadásokban is rendre ott volt a gólveszély. Újabb találat azonban egészen az 53. percig nem született, ám ekkor egy kapu előtti kavarodás végén Mark Sever megszerezte a Ljubljana harmadik találatát is (3-1). A hátralévő időben a mieink és a Ljubljana is kétszer került emberelőnybe, ám együttesünk a szimpla, míg a hazaiak a dupla fórral sem tudtak élni, így az eredmény már nem változott.

Mindent összevetve egy hasznos, jó meccset játszottak Acélbikáink a remek erőkből álló Ljubljana ellen, de sok idő nincs a pihenésre, mert holnap délután öt órától már a Jesenice ellen korcsolyáznak jégre Miroslav Ihnacak tanítványai.

Olimpija Ljubljana – DAB 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

DAB: Hughson –Azari, Baker, Dansereau 1, Dósa, Hruby, Jancsó, Kovács B. (1), Kovacs E., Mazurek, Németh, Pettersson, Pinczés O., Ráduly, Silló, Somogyi B., Somogyi N., Tamás, Varga, Vuorijärvi (1), Weninger. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.