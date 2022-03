Az absztrakt az érzésekről és benyomásokról szól

Sokan azt gondolják, hogy az absztrakt vagy nonfiguratív festmények csak amolyan vászonra vetett krikszkrakszok. Azonban az absztrakt festők valójában az érzelmeiket fogalmazzák meg, vagy épp egy-egy valós történést öntenek színek, foltok és festékpöttyök megfoghatatlan formájába. Próbáljuk ki mi magunk is! Ragadjuk meg az érzéseinket, a gondolataink, és fessük le őket úgy, ahogyan az ecset vezeti a kezünket. A nappaliba festhetünk színben odaillő képeket a pozitív érzéseinkről. Milyen lenne a családunk vagy a szerelem érzése általunk foltokba és vonalakba öntve? Próbáljuk ki! Előre keretezett vásznakat, festékeket és ecseteket ma már a legtöbb nagyáruházban kapni, így az Alza shopjában is.

Az akrilfesték nem az egyetlen opció

Az absztraktban az a jó, hogy különféle montázsokat és kollázsokat is készíthetünk a festmény részeként. Nem kell csak akrilban gondolkodni. A gyakorlott művészek valójában rengeteg különböző anyagot képesek felhasználni festményeikhez. Bátran befoghatjuk a körömlakkot, a rúzst, de akár használhatunk csillámporokat is. Továbbá beépíthetünk apró kristályokat vagy épp köveket is az alkotásunkba. Az ilyen jellegű festmények készítésébe tényleg szinte bármi belefér. Akár a családi fotókat is kiragaszthatjuk festményünk részeiként. Ha épp úgy tartja kedvünk, akkor pedig kedves emlékeket idéző apró tárgyakat is felhasználhatunk művünk elkészítéséhez. A természetes anyagok, mint a falevél, a kavics vagy a moha, szintén jól használhatók egy absztrakt festmény elkészítéséhez. Az akrilfestékre helyezve különféle vegyes alkotásokat hozhatunk így létre.

Még a gyermekeink rajzait is felhasználhatjuk

A gyerekek egyfolytában különféle rajzokat készítenek. Szép emlék lehet a rajzaikat beépíteni a festményünkbe. Ezáltal valóban megmaradnak és otthonunknak is stílusos kiegészítői lesznek. Ezt még a kicsik is értékelni fogják, ráadásul ők is aktívan tudnak segíteni a műalkotások elkészítésében.