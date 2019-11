Terrorizmussal vádolja Evo Moralest az ideiglenes kormány

Azt állítják, hogy Morales Mexikóból arra buzdította híveit, hogy blokádokkal zárjanak körül városokat.

Terrorizmussal és lázítással vádolta pénteken a lemondatott, Mexikóba menekült Evo Morales volt elnököt a bolíviai ideiglenes kormány.

Számos bolíviai város utcáin jelenleg is zajlanak a Morales visszatérését követelő megmozdulások.

„A lehető legsúlyosabb büntetést követeljük” – mondta a sajtónak Arturo Murillo, az ideiglenes kormány belügyminisztere az ügyészség épületénél, ahol benyújtotta az ezzel kapcsolatos panaszt.

A belügyminisztérium szerdán egy olyan telefonbeszélgetésről készült hangfelvételt osztott meg a sajtóval, amelyen állítása szerint Morales adott utasításokat az őt támogató tüntetők egyik vezetőjének.

„Ne hagyjátok, hogy élelmiszerek jussanak el a városokba, le fogunk mindent zárni, és bekerítjük a városokat” – mondja a hang, amelyet a volt elnöknek tulajdonítanak.

Ez az utasítás – mint azt a belügyminiszter mondta – „emberiesség elleni bűncselekmény”.

„Az elkövetkezendő órákban panaszt fogunk benyújtani a nemzetközi hatóságoknál” – figyelmeztetett akkor.

Az AFP francia hírügynökség megjegyzi, hogy

jelenleg élelmiszerhiány van a bolíviai főváros, La Paz boltjaiban és éttermeiben az útakadályok miatt, amelyeket a mezőgazdasági területekhez vezető utakon emeltek az ország középső és keleti részén.

Morales november 10-én kényszerült lemondani az elnöki posztról. A rendőrség és a hadsereg vezetője is távozásra szólította fel azt követően, hogy az Amerikai Államok Szervezete (OAS) súlyos szabálytalanságokról számolt be az októberi elnökválasztáson – amelyen bírálói szerint Morales nem is indulhatott volna -, és az eredmény megsemmisítésére szólított fel. Morales ezt követően Mexikóba menekült.

Miután a parlament mindkét háza határozatképtelenné vált ahhoz, hogy kijelölje Morales ideiglenes utódát, a múlt héten Jeanine Ánez, a szenátus ellenzéki alelnöke az ország ideiglenes államfőjévé nyilvánította magát, és bejelentette, hogy a lehető leghamarabb új elnökválasztást akar. Csütörtökön új választások megtartásáról állapodott meg az Ánez által beiktatott bolíviai átmeneti kormány Morales pártjának parlamenti képviselőivel.

Morales lemondása óta hívei naponta tüntetnek visszatéréséért La Paz és több tartományi székhely utcáin.

A bolíviai rendfenntartó erők csütörtökön könnygázzal oszlatták fel a kormány ellen tüntető temetési menetet, amelynek tagjai a néhány nappal ezelőtti összecsapások során meghalt emberek koporsóit vitték, megpróbálva eljutni az elnöki palotáig.

Az október 20-i választásokat követően kialakult belpolitikai válság óta többször erőszakos összecsapások törtek ki tüntetők és a biztonsági erők között. A bolíviai ombudsman szerint legalább 30 ember vesztette életét, további 775 megsebesült.