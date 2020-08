Orbán Viktor: Magyarország közel 5 millió vakcinát rendelt – HALLGASSA MEG!

Hamarosan a nyilvánosságnak is bemutathatják a koronavírus-járvány elleni védekezésben segédkező speciális egységet – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című interjújában, pénteken.

A miniszterelnök szavai szerint arra is készülnek tervek, hogy a pandémia által erősebben sújtott területeket, régiókat is elkülönítsenek. A kormányfő az emberek józan ítélőképességének és belátásának a fontosságát is hangsúlyozta a sikeres védekezésben.

Kiemelte: fontos, hogy aki betegnek érzi magát, köhög, lázas, ne menjen emberek közé.

„Az emberek önkéntes védekezése nélkül semmilyen védekezés nem lehetséges” – fogalmazott.

Hangsúlyozta:

a nemzeti konzultáció is azért fontos, hogy lássák, mely intézkedéseket fogadnak el az emberek.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint a kormányfő emlékeztetett, hogy a szerdai kormányülésen zöld jelzésűből sárgává kellett minősíteni Spanyolországot, mert az odautazás felelőssége most egy nagyságrenddel megnőtt.

„Ha már utaznak az emberek, akkor inkább a szomszédos országokba menjenek, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország rendben van” – húzta alá, hozzátéve: sajnos a másik három szomszédos országról ez nem mondható el.

A miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az emberiség rendezettebben fordul rá a járvány második hullámára.

Hozzátette: Magyarországon meglesznek az egészségügy átalakításának lépései, amelyek nagyobb eszközt és lehetőséget nyújtanak a tökéleteshez közelítő védekezésre.

A Kossuth Rádió interjúját itt meghallgathatja:

A koronavírus vakcinakutatások kapcsán Orbán Viktor kiemelte, várhatóan még hónapok telnek el, mire elkészül a hatékony és biztonságos oltóanyag. „Nem akarom az állampolgárokat elkeseríteni, de a vakcinát versenyben fejlesztik, több gyógyszergyár, több kutatóintézet dolgozik egyszerre. Ez jó, mert egymást hajtják. De amikor majd kijön, akkor vitatni fogják, nem számolhatunk azzal, hogy világos értékelést kapunk” – fogalmazott, megjegyezve, egyelőre annyit tehet az ország, hogy leadja a rendeléseit.

A miniszterelnök felidézte:

a kormány 5 millió adag vakcinára kötött le kapacitást.

A járvány második hulláma elleni védekezésnél a kabinet nagy mértékben támaszkodik majd a nemzeti konzultáción beérkező javaslatokra.

Orbán Viktor arra is emlékeztetett:

augusztus végéig hosszabbították meg a kérdőívek beküldésének a határidejét.

A keddi röszkei határáttörési kísérlettel kapcsolatban a miniszterelnök azt hangsúlyozta, jelentős kockázata van annak, hogy az illegális migránsok behurcolhatják a SARS-CoV-2 vírust – korábban erről beszélt Müller Cecília országos tisztifőorvos is –, ezért minden törvénytelen határátlépést megakadályoznak a hatóságok.

„A védekezés szempontjából a legfontosabb, amit minden reggel megnézek, hogy halt-e meg valaki” – hangoztatta Orbán Viktor, azt kérve az emberektől, hogy továbbra is vigyázzanak egymásra.

A második – folytatta –, amit megnézek, a fertőzöttek száma, és annak területi eloszlása. A harmadik szám pedig a munkaerő-piaci helyzet. Ezzel kapcsolatban egyetlen számra kell mindig figyelni, a ténylegesen dolgozók számára – mutatott rá a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta:

ma többen dolgoznak, mint januárban, de kevesebben, mint egy éve ilyenkor.

„Olyan 30-35 ezres hiányt látok még” – fogalmazott, emlékeztetve, azt vállalta a kormány, hogy annyi munkahelyet teremt, amennyit a vírus tönkretesz.

Orbán Viktor szerint jól haladunk, jó esélyünk van arra – ha az ég nem szakad le – hogy az ősz során ez a különbség el fog tűnni, és annyian fognak dolgozni, mint egy évvel ezelőtt.

„2010-ben szerintem a választást azzal nyertük meg, és a hitelességemet is az alapozta meg, hogy egymillió munkahely teremtését vállaltam. Kevesebb mint 3,7 millió ember dolgozott akkor, azóta létrehoztunk 800 ezer munkahelyet, ilyesmi nagyon kevés országnak sikerült, büszke lehet Magyarország” – állapította meg a kormányfő.

Rámutatott arra is, hogy hazánkban egyre többen hiszik el, hogy érdemes dolgozni, érdemes az életet nem segélyre alapozni. Szerinte a következő kormányoknak is ezt a lelkületet kell megőrizni, ez tudja versenyképessé tenni a gazdaságot.

„Ha munka van, minden van”

– jelentette ki.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a magyar könnyűzene több mint szórakoztatóipar, mivel olyan nemzetközileg sikeres magyar együttesek is vannak, amelyekben a nemzeti karakter erősen megjelenik, ezért ezek a bandák a kultúránk nagykövetei is. Hangsúlyozta:

a kormány a zeneipartól távol maradva támogatja a szektor szereplőit.

Orbán Viktor az unokája születése kapcsán megköszönte a rengeteg gratulációt, amit a gyermekáldás kapcsán kapott a családjuk. Elmondta azt is, hogy a gyermeket Jánosnak hívják.

A miniszterelnök megjegyezte: ha fiúgyerek születik, a magyarok „valahogy mindig bezsonganak”. Hozzátette, úgy kell nevelni a lányokat, hogy meg tudjanak állni a lábukon, versenyképesek legyenek a férfiakkal.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában