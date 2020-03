Orbán Viktor: Magyarország felkészült a koronavírus-járvány elleni védekezésre (hallgassa meg!)

A kollektív védekezést mára megszerveztük – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő arra kérte az időseket, hogy maradjanak otthon, mivel a koronavírus rájuk nézve a legveszélyesebb.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában a koronavírus-járvány aktuális helyzetéről is beszélt péntek reggel – írja az Origo.

Átléphetünk a tömeges megbetegedés időszakába

A miniszterelnök elmondta, hogy minden nap hat órakor ül össze az operatív törzs, este pedig az akciócsoportok beszámolóit hallgatják meg. Jelenleg 85 beteg van Magyarországon, 2 gyógyult, 1 halott és 6 súlyos megbetegedés. Beszélt arról is, hogy még nem léptünk át a tömeges megbetegedés időszakába, de ez hamarosan meg fog történni. Hozzátette: azért kell lassítani a folyamatokat, hogy az egészségügy képes legyen befogadni a súlyos eseteket, ne omoljon össze.

Nagyon óvatosak az orvosok

Orbán Viktor elmondta, hogy a hazai tudósok nagyon óvatosak, mivel eddig csupán háromezer klinikai mérés volt. A betegek kezelésére vonatkozó következtetéseket pedig a klinikai vizsgálatokból lehet levonni. Most az orvosok nem tudják még pontosan beazonosítani, hogy mivel jár, ha valaki megkapja a koronavírust.

A kormányfő szerint a jövő héten már meg lehet mondani, hogy milyen csoportokban, mivel jár a megbetegedés.

A határok lezártsága miatt nem könnyű a beszerzés

A kormányfő közölte, hogy van elegendő maszk és védőfelszerelés Magyarországon, emellett folyamatosan gyártanak is. A beszerzés is folyamatos, bár a határok lezártsága miatt nem könnyű feladat. „Az összes nemzetközi kapcsolatainkat mozgósítjuk a beszerzés érdekében. Ma nagy kiterjedésű hálózattal szerzünk be eszközöket” – fogalmazott Orbán Viktor.

Korlátlan mennyiségű pénz van a védekezésre

„A cél, hogy ha tömeges lesz a járvány, akkor mindenkinek jusson megfelelő mennyiségű eszköz” – mondta a kormányfő. „Nemcsak raktárra gyűjtjük az eszközöket, hanem ha szükséges, akkor megfelelő rendben ki is osztjuk azokat. Felülről nyitott a védekezés költsége” – tette hozzá. Orbán Viktor köszönetet mondott az ellátásban dolgozóknak.

Ma egy védekezésre berendezett állapot a magyar közösség

Szólt arról is, hogy az orvosok egy része biztosan meg fog fertőződni, de van ember a helyükre. „Normális körülmények között csak hosszú hónapok után lehetett volna felkészülni a védekezésre. A kollektív védekezést mára megszerveztük, ma egy védekezésre berendezett állapot a magyar közösség” – mondta a kormányfő.

Van egy rendes katonai tervünk a védekezéshez

Orbán Viktor közölte, hogy a határok védelme megoldott, a járványügyi kórházak ki vannak jelölve, épül a járványkórház. „Van egy rendes katonai tervünk a védekezéshez. Az ország felállt a védekezéshez” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a gazdasági következményekkel is foglalkozunk.

A cél az, hogy minél kevesebben essenek ki a munkából

A miniszterelnök a gazdasági lépésekről azt mondta, hogy további intézkedésekre biztosan szükség lesz. „A cél az, hogy minél kevesebben essennek ki a munkából. Ha nincs munka, akkor annak a vége csőd lesz. Az országnak dolgoznia kell, de ez nem lehetséges minden körülmények között. Aki kiesett a munkából, annak segítséget adunk” – mondta a kormányfő. „A vállalkozókat próbáljuk abba a helyzetbe hozni, hogy ne bocsássák el az embereket” – tette hozzá.

3600 milliárd forint marad az embereknél

Orbán Viktor kitért rá, hogy a legfontosabb, hogy a pénzügyi csődtől megmentsék az embereket. „Ennek az egyik lépése volt a hiteltörlesztési moratórium meghirdetése. Egy évben a teljes hazai kamatfizetés 3600 milliárd forint, tehát, egy óriási összegről van szó. A második intézkedés az érzékeny ágazatok beazonosítása volt” – mondta a kormányfő.

Újabb ágazatokat is megsegítenek

Orbán Viktor szólt arról is, hogy beazonosították a nagy bajba került ágazatok listáját, és a számukra járulékfizetési könnyítést rendeltek el. „A bajba jutott ágazatokat megsegítettük, és újabb ágazatok is bekerülhetnek” – mondta a kormányfő. Megjegyezte: a bankokat nem kérdezték meg, hogy partnerek-e, de egyelőre azok.

Legalább olyan gyógyszer legyen, ami a tüneteket enyhíti

Orbán Viktor elmondta, a fő probléma, hogy nincsen ellenszer a koronavírussal szemben. „Bár dolgozik egy csoport a megfelelő gyógyszer megtalálásán. Fantasztikus kutatóink vannak ezen a területen is” – mondta a kormányfő. „Egyáltalán nem kizárt, hogy valamilyen eredményt elérjenek, így legalább olyan gyógyszer legyen, ami a tüneteket enyhíti” – tette hozzá. „Ha a helyzet súlyosbodik, akkor a magyar adatokból kiinduló tájékoztatást tudjunk adni. Ha megnő a fertőzöttek száma, akkor sokan kórházi ellátásra szorulnak majd. Őket be kell szállítani, és intenzív ellátást kell adni nekik” – mondta a kormányfő. Közölte, a legtöbb intenzív ellátásra szoruló beteg az idősek között lehet.

Kiscsoportos gyermekmegőrzést biztosítani kell!

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nem immunhiányos gyermekek esetében csak enyhe tünetekkel kell számolni. Nem kell azon szülőknek sem megijedni, akik nem tudnak otthon lenni, mert kiscsoportban van gyermekmegőrzés. Minden bizonnyal nőni fog azon gyermekek száma, akiket beadnak iskolába, óvodába, mert a végtelenségig nem lehet otthon maradni.

Minden idős maradjon otthon!

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az idősekért aggódnak. „Ha a járvány tömegessé válik, akkor az idősek kerülnek a legnagyobb bajba. Nem lenne helyes, ha mi fiatalok kezdenénk kötelező rendszabályokat hozni az időseknek, de kérni talán szabad. Mindenkit arra kérek, hogy az idősek maradjanak otthon, gondoskodunk az ellátásukról” –

mondta Orbán Viktor. Kiemelte: az önkormányzatok kapcsolatba léptek az idősekkel.

A Kossuth Rádió felvételét itt tudja meghallgatni:

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban, a Kossuth Rádió stúdiójában