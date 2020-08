Megnyúzták, majd megsütötték maguknak a kutyákat a migránsok

Kétségbeesetten számolt be arról egy lampedusai nő, hogy mit művelnek a migránsok a birtokán. Az illegális bevándorlók amellett, hogy ott isznak és drogoznak, megették a nőnek az állatait is – a bárányok és a csirkék mellett nem kímélték a kutyákat sem, azokat is megsütötték maguknak.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Lampedusa szigetére szinte folyamatosan érkeznek az illegális bevándorlók, az általuk elkövetett szörnyűségekről pedig most egy helyi lakos, Rosy Matina számolt be az Il Giornale nevű olasz lapnak. A nőnek van egy telke Lampedusán, éppen egy befogadóközpont mellett, amit még az édesapja vásárolt meg korábban. A helyzet ma azonban úgy néz ki, hogy a migránsok saját tulajdonukként kezelik a területet, ahol mondhatni tábort vertek – számol be a V4NA. Rosy beszámolója szerint a bevándorlók az ő birtokán isznak, a rajta álló házban pedig közösülnek – az épületben ráadásul erős vizelet- és ürülékszag uralkodik. A földön mindenfelé ruhadarabok és takarók találhatók, valamint ételmaradékok és matracok. A nő elmondta, hogy az egyik este, amikor kiment a birtokára, a migránsok hasist ajánlottak neki, és arra is volt példa, hogy őt és a lányát is szexuálisan zaklatták a részeg bevándorlók. Már már többször is jelentette a helyzetet Rosy a rendőrségnek, mégsem történt semmi az ügyben. Korábban ráadásul a nő több állatot is tartott a birtokán, például juhokat és csirkéket, ezek közül azonban mára már csak a disznók maradtak meg, mivel az a muszlimoknak tiltott étel. A migránsok annyira elvetemültek voltak, hogy Rosy négy kutyáját is megették – az állatoknak már csak a maradványait tudta megmutatni a nő az Il Giornale-nak. Rosy beszámolója szerint a kutyákat a migránsok megnyúzták, majd grillen sütötték meg. Arra egyébként volt már példa Toszkánában, hogy egy migráns az utcán egy macskát sütött meg magának. A helyzet annyira súlyos, hogy a nő már azt tervezi, inkább a saját kezébe veszi a dolgokat, hiszen a rendőrség segítségére nem számíthat. Rosy azt mondta, az édesapja már biztosan használta volna a puskát a bevándorlók ellen, ha pedig ez így folyik tovább, ő is hasonló eszközhöz fog folyamodni.