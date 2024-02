A kormány több intézkedéssel, közöttük a csok plusszal támogatja a családokat és a házaspárokat - közölte Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Az államtitkár közleményében kiemelte: a nemzet alapja a család, amely legideálisabb esetben a házasság alapjain nyugszik. A kormány 2010 óta olyan összetett támogatási rendszert épített ki, amely minden élethelyzetben hozzájárul azoknak a boldogulásához, akik úgy döntenek, hogy családot alapítanak.

Jelenleg több mint harminc féle családtámogatás érhető el, ezek jelentős része a házasságban élőknek nyújt segítséget. Új intézkedésként januártól már igényelhető a csok plusz, amely a gyermeket vállaló házaspárok számára minden korábbinál jelentősebb támogatást kínál az otthonteremtéshez.

Hornung Ágnes azt írta, a házasság érték, amely tartósabb párkapcsolatot, kiegyensúlyozottabb életet biztosít. Ezért is fontos a házasság hetén ráirányítani a figyelmet arra, miért is érdemes a pároknak úgy dönteni, hogy házasságot kötnek. Ha egy pár összeházasodik, az azt jelenti, hogy szeretnék még szorosabbra fűzni a kettőjük közötti köteléket. Kutatások is alátámasztják, hogy a házasság stabilabb, tartósabb és több gyermek megszületését eredményezi az együttéléshez képest - fogalmazott.