Az elmúlt hónapokban több bizonyíték is előkerült arról, hogy Lengyelországban egy Soros-féle hatalomátvétel zajlik, amihez Brüsszel is asszisztál. A közmédia vezetését puccs-szerűen, jogellenesen, verőemberek segítségével távolították el, és helyükre régi Soros-kapcsolatokkal rendelkező emberek kerültek.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a Soros-hálózat több lengyelországi médiumot is megszerzett a tavalyi választási kampány előtt. A milliárdos spekuláns médiaépítkezése már évek óta zajlik térségünk legnagyobb államában. A lengyel médiaviszonyok kapcsán fontos tudni, hogy a Reuters Intézet 2023-as médiapiaci jelentése alapján a legnagyobb elérésű tévécsatorna eddig is amerikai, a legnagyobb elérésű rádió pedig német kézben volt.

Mindezek után nem meglepő, hogy a Soros Györggyel és fiával, Alex Sorossal az ECFR nevű szervezetben együttműködő Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi városházi főtanácsadója is aktivizálta magát Lengyelországban.

Korányi az Action for Democracy révén az első hírek szerint 12 lengyel civil szervezetet támogatott a tavalyi lengyelországi választások előtt. A támogatottak a liberális politikai erők kampányát segítették – adta hírül a Magyar Nemzet.

Az Akcja Demokracja (Demokratikus Akció) Korányiék bevallása szerint arra kapott pénzt tőlük, hogy „szélesítse az állampolgári bevonódást és ösztönözze a demokratikus részvételt”. A Fundacja Inicjatywa Wschód (Keleti Kezdeményezés Alapítvány) a klímapolitikában kapott felvilágosító jellegű feladatot, és azért is pénzelték őket, hogy elősegítsék a fiatal lengyel nők demokratikus eljárásokban való részvételét. Hasonló okra hivatkozva finanszírozták külföldről az Ogólnopolski Strajk Kobiet (Nők Országos Sztrájkja) nevű alapítványt is.