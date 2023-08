A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója végezetül ismét hangsúlyozta:

Magyarország továbbra sem ért egyet az illegális migránsoknak az unió által szorgalmazott kötelező szétosztásával, elutasítja, hogy hazánkban úgynevezett „migráns gettót” hozzanak létre.

Értelmetlenné válnának a magyar határőrizetnek azok az erőfeszítései, amit a magyar lakosság támogatásával 2015-től idáig megtett, ha azokat, akik most a szerb–magyar határ térségében lövöldöznek, tömeges erőszakos fellépésükkel fenyegetik a magyar határvédelmi erőket is, egy új uniós szabályozás értelmében be kellene engednünk és nyílt táborokban kellene elhelyeznünk őket.