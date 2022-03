Csalás, befolyással üzérkedés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a Nemzeti Nyomozóirodánál Budai Gyula fideszes honatya azt követően, hogy Anonymous egy olyan vágatlan hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amelyből kiderült, a XVIII. kerületi ingatlanfejlesztések után komoly vagyonok vándorolhatnak Szaniszló Sándor DK-s polgármesterhez, a helyi alpolgármesterhez és azokhoz az emberekhez, akik elősegítik a gyors, olajozott ügymenetet

–írja a Mediaworks Hírcentrum.

Emlékezetes, az álarcos alak által közzétett hanganyagon a több korrupciógyanús üggyel összefüggésbe hozott baloldali háttérember, Patek Gábor társalog egy szerkesztőségünk számára ismeretlen személlyel. A beszélgetés során Patek részletesen ismerteti a pestszentlőrinci ingatlanfejlesztések körülményeit.

A szóban forgó felvételen Patek Gábor egyebek mellett arról számolt be, hogy az Üllői út 323. szám alatt épülő nyolcvanhat lakásos beruházásból négy lakást tudtak maguknak kikanyarítani. Ebből kettőn a helyi polgármester és az alpolgármester, kettőn pedig Patekék osztozhatnak.

Patek említést tett az Üllői út 357. szám alatti 46 lakásos projektről is. – Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag […]. Ez minket is kicsit frusztrált. Kerestük a vevőjelölteket, és a végén leakasztottunk egy f…szit, dr. Sziszák Györgyöt, zseniális csóka – idézte fel a történteket. Patek szavaiból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és egy túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni a négy lakást.

– Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, ami ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi izé meg kell hagyni. […] De ott megint kettő ingyent tudtunk a Bacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le azon Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz –

dicsekedett el Patek Gábor. A baloldali háttérember minden bizonnyal Bacsik Györgyre, a kerületi vagyonkezelő vezetőjére utalt.

Patek arról is beszámolt, hogy szerinte a XVIII. kerületi vezetők, beleértve a DK-s polgármestert is, meglehetősen elégedettek a munkájával. – A Szaniszló Sanyi reggel ment ott Kispesten, megállt, meghívott egy croissant-ra, mondom, mi ez a nagy barátság – emlékezett vissza a történtekre Patek Gábor.

A sajtóban fellelhető információk szerint egyébként a XVIII. kerületi városrehabilitációs program keretei között az Üllői út mentén több hektárnyi területet építenek be. Az önkormányzat nagyjából három tucat fejlesztési területet kínál az ingatlanfejlesztőknek, és vállalja azt is, hogy részt vesz a tervek kidolgozásában. A befektetők toborzásához nagy elánnal fogott hozzá a kerület, február 17-én rendezték meg az Innok-konferenciát, ahol bemutatták a program részleteit. Itt megtartott beszédében Szaniszló Sándor DK-s polgármester arról számolt be, hogy a kijelölt hat és fél hektáron kétszázezer négyzetméter lakás, üzlethelyiség és különböző beruházás valósulhat meg. Az első fejlesztés alapkövét éppen a napokban tették le – Kunhalmi Ágnes MSZP-s társelnök jelenlétében – az Üllői út 323–325. szám alatti ingatlanon.