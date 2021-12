Márki-Zay elmondta, Bod Péter Ákos közgazdászt, az MNB korábbi elnökét is szívesen látja majd a kormányzati felkészülésben. Bojár mellett a szakértő gárda tagja lesz Király Júlia, az MNB korábbi alelnöke, aki monetáris kérdésekkel foglalkozik majd, Steinmetz Ádám a sport-, Komáromi Zoltán egészségügyi kérdésekért felel majd. Kiemelte, hogy Fleck Zoltán jogász már fel is állított egy közjogi tanácsadó testületet, hogy az alkotmánnyal kapcsolatos kérdésekre javaslatokat tegyenek és a közjogi átmenet kérdéseit rendezzék. Márki-Zay a vasárnapi, majdnem 2 és fél órás elő adásban beszélt a Bige Lászlótól kapott támogatásról is.