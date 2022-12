A 2022-es labdarúgó-világbajnokság a hajrájához közeledik, pénteken és szombaton már a negyeddöntőket játsszák. Ennek ellenére érdemes visszatekinteni a csoportkörökre is, ahol Németország kiesése jelentette a legnagyobb meglepetést. Thomas Müllerék ráadásul zsinórban másodszor nem tudtak továbbjutni vb-csoportjukból. Hansi Flick csapatának korai kiesése a katari torna egyik legnagyobb meglepetésének számított, a Nationalelf E csoportból való továbblépését firtató fogadási eseményen pedig végül 20 százalékos lett a találati arány. A kiesésre vonatkozó kimenetel a vb elején akár 5,25-ös oddsért is megfogadható volt.

A nyolcaddöntők során nagyon meggyőző játékkal érvényesítette a papírformát a torna előtt is legnagyobb esélyesnek tartott Brazília, az ötszörös világbajnok 4–1-es győzelmet aratott Dél-Korea ellen. Mindez a fogadók nagy részének is sok örömöt okozott, hiszen a mérkőzéshez több mint 750 millió forint össznyeremény kapcsolódott, megelőzve ezzel a francia–lengyel összecsapás 715 milliót meghaladó nyereményösszegét.

A tornát meglepő vereséggel kezdő Argentína is bejutott a legjobb nyolc közé, az ausztrálok elleni sikerből pedig góllal vette ki a részét Lionel Messi is – a hétszeres aranylabdás gólszerzésére 1,80-as oddsért majdnem 17 ezer fogadás érkezett. Az argentinok ellenfele Hollandia válogatottja lesz pénteken, miután az Oranje az első nyolcaddöntőben 3–1-re verte az USA együttesét. Ez utóbbi találkozó végkimenetelére majdnem 315 ezer tipp érkezett, ebből több mint 209 ezer számított Louis van Gaal csapatának győzelmére, akár 2,00-s nyereményszorzóért. Az Anglia–Szenegál-találkozó sem hozott meglepetést, a 296 ezernél is több fogadás 71 százaléka lett hibátlan az „1X2” soron.