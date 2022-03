Paris Jackson az utóbbi években kezdett el a zenészi pálya felé orientálódni, első albuma 2020-ban jelent meg Wilted címmel, azóta sem hagyott fel a zenéléssel - írja az Origo.





A modellt keresték több filmszereppel is, de eddig nem sikerült befutnia színésznőként, ezért is fordulhatott a zene irányába, ahol úgy tűnik, már most nagyobb sikereket ért el - idén már vendégelőadóként is fellép az amerikai énekes, Patrick Droney koncertsorozatán.

Michael Jackson gyerekeiről itt nézhetők meg további képek.

Borítókép: Instagram