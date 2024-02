Ingatlanbazár 1 órája

Nézze minden nap a Velencei-tavat az ablakból

Ebbe a pákozdi ingatlanba akár azonnal beköltözhet. Az ikerház vadiúj, a fűtés H-tarifás óráról üzemel, így rendkívül alacsony rezsiköltsége van. A csend is garantált, az utca egyirányú utcában nincs átmenő forgalom. A lakáshoz 3 millió forintért vásárolhat egy 25 négyzetméteres, nagy belmagasságú garázst is, amiből akár iroda vagy még egy kisebb, galériás lakási is kialakítható.

Duol.hu Duol.hu

Fotó: ingatlanbazár

“PÁKOZDON panorámás telken MEGVALÓSULT ikerházban. Szuperalacsony rezsi - Szuper csendes utca FIGYELEM! A fűtés külön H-tarifás óráról üzemel, így nem számít bele a normál fogyasztásba, MINDIG KEDVEZMÉNYES A TARIFA fűtésszezonban. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! - BB Energetika Rendkívül alacsony rezsi!! Fotók: ingatlanbazár ENERGIATAKARÉKOS HÁZ - KEVESEBB MINT 75kwh/m2/év !! Havi átlag 600kwh fűtés.- A FŰTÉS NEM SZÁMÍT BELE A NORMÁL FOGYASZTÁSBA! H-TARIFÁVAL MŰKÖDIK NEM normál tarifával. *Megvalósult téli fűtési és HMV havi rezsi költség kb 20.000 Ft. A H-tarifás óra már be van kötve! Csendes egyirányú utca - Nincs átmenő forgalom Önálló kert - Garázs - Terasz Téglából épült MOST: 75,9 mFt Budapesttől mindössze 30 percre! Székesfehérvártól 5 percre. • CSOK, hitel • 5%-os áfa. • Illetékmentesség. NINCS megvalósulási kockázat! – Megvalósult, kulcsra kész kézzel fogható Velencei tóra néző Megvalósult, kulcsrakész Lakás helyiségei és alapterülete: 135m2 SZUPER TÁGAS velencei tavi PANORÁMÁS amerikai konyha nappali. TÁGAS-FÉNYES: 3 hálószoba, 1 előszoba+gardrób, 2 fürdőszoba, 20m2 terasz, burkolt járda, 25m2 szigetelt garázs + 3 mFt ------ a garázs rendkívüli belmagasságú, galériás lakássá, irodává alakítható! ---- Murvás gépkocsibeálló - Térkövezett járda A lakás fűtéséhez H-tarifas órák is rendelkezésre állnak, így rendkívül alacsony a rezsi költség, mely 30NF tégla és 12cm grafitos polisztirollal + 30cm födémszigeteléssel, 3 rétegű műanyagnyílászárókkal, verhetetlenül, büszkén közel nulla energiaigényű ingatlan. Akár AZONNALI beköltözési lehetőség.[...]” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

