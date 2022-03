Anonymust, az álarcos leleplezőembert úgy véljük senkinek nem kell bemutatni, szerepelt annyit a médiában az elmúlt hónapokban, hogy mindenki tudja ki ő, még ha a személyazonossága ismeretlen is. Azt viszont valószínűleg kevesebben gondolták, hogy megszólít minket, dunaújvárosiakat is. Pénteken este a Facebookon, ez is megtörtént, szombaton pedig jött a folytatás.

Az első videóban Anonymus egy hangfelvételt játszik be, amelyen Magyar András, az MSZP helyi szervezetének elnöke, a párt választókerületi elnöke beszél Kálló Gergely országgyűlési képviselőről, aki, mint tudjuk az ellenzéki összefogás színeiben indul a jövő vasárnapi választásokon. Magyar a beszélgetésben kijelenti, hogy „ez a Kálló egy senki”, míg a Fidesz jelöltje, ezzel szemben a helyi kórház főigazgatója. Beszélgetőpartnere a kórház rossz állapotát hozza fel, mire Magyar András a következőket mondja: „...ahány ember volt Budapesten kórházban, Budapesten fejedre esik a vakolat. A dunaújvárosi egy tök szép, egy tök tiszta kórház…”. Az is elhangzik a szájából, hogy „nagy valószínűséggel a Fidesz kormány az maradni fog…”, és hozzáteszi, hogy a választókörzetnek nem lesz jó, ha Kálló nyer, mert semmit … „nem fog tudni elintézni megint”.

Meglepő, hogy az ellenzéki hatosfogat egyik pártjának elnöke egyrészt alkalmatlannak tartja a közös jelölt Kállót, és mindezt a kampány legélesebb szakaszában.

Sziget-fejlesztések sajtótájékoztató Dunaújváros Szalki-sziget Fotón: Kálló Gergely országgyűlési képviselő, Pintér Tamás polgármester Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő/ Dunaújvárosi Hírlap



Anonymus az első videó végén folytatást ígért, szavát be is tartotta. Szombaton kora este jött a második videó, amelyben a vasmű privatizációja a téma és szintén Magyar András helyi MSZP elnököt lehet hallani, aki azt mondja a hangfelvételen: „hát most nem tudom, ezt a vasműs dolgot kezdték el feszegetni? (a jobbikos Kállóék – a szerk.) Hát erre mondjuk nem nehéz a válasz, mert az MSZP adta el meg a Gyurcsány...”

A videó további részében látható egy felvétel részlet Pintér Tamás jelenlegi polgármesterről is, aki korábban sommás véleményt fogalmazott meg a DK elnökével kapcsolatban: „mert hogyha rajtunk múlna, akkor Gyurcsány Ferencnek a börtöncellájának a zárjában már ott rohadna a lakat”