Hankó Balázs kiemelte: a magyar felsőoktatás versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő. Jelezte: versenyképes egyetemeink vannak, hiszen a világ egyetemeinek top öt százalékában már 12 magyar intézmény van, és vonzóak, mert már 310 ezren tanulnak a magyar felsőoktatásban – írta az MTI.

Emellett a magyar felsőoktatás identitásőrző, mert értékőrző és értékálló, illetve közösséget építő, mert nemcsak tudást, kiválóságot, hanem közösségeket is teremt – közölte az államtitkár.

Kiemelte, hogy az egyetemi sport a megújult magyar felsőoktatási modell sajátossága, és örömét fejezte ki, hogy a kiváló egyetemi sportolóknak lehetőséget adnak arra, hogy az EFOTT 0. napján részt tudjanak venni.

Célként fogalmazta meg, hogy az egyetemisták közül egyre többen sportoljanak, egyre több versenysportoló és egyetemi sportegyesület legyen, hiszen ez brandet épít és kötődést ad.

Az államtitkár megjegyezte azt is, hogy az identitásőrzést segítve idén először ötszáz EFOTT-bérletet ajánlottak fel a külhoni magyar felsőoktatási intézményeknek.

Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos a fiatalok körében a borfogyasztást népszerűsítő rendezvények közül kiemelte a másodszor megrendezendő Buborékok nyara programot, amellyel az EFOTT-on is jelen lesznek.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára, Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, Kovács Levente az Óbudai Egyetem rektora, Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke és Budai Marcell, az az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) sajtófőnöke (j-b) az EFOTT programjait beharangozó budapesti sajtótájékoztatón

Arról is beszélt, hogy szeptembertől három egyetemen – az Óbudai Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen – elindul egy kreditalapú borkulturális oktatás Borkatedra címmel.

Kovács Levente, a házigazda Óbudai Egyetem rektora elmondta: programjaikat a digitalizáció és a fenntarthatóság jellemzi majd.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke úgy fogalmazott: közösségek találkozásaként tekintenek a fesztiválra.

Napközbeni rendezvényeiken hagyományosan intézmények, vállalkozások, sőt politikai pártok ifjúsági szervezetei is megjelennek, és nagy hangsúlyt fektetnek a sportprogramokra is. A kerékpárosokat megszólító Tekerj az EFOTT-ra! programot idén már Fuss az EFOTT-ra! elemmel is kiegészítik, és e-sportokkal is készülnek.