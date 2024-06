Kalmár Zsuzsa neve ismerősen csenghet a dunaújvárosi publikum számára, ami nem csoda, hiszen vélhetően már jól eligazodik a Bartók épületében, köszönhetően annak, hogy ő is részese volt a Bartók színház és a Szabadkai Népszínház koprodukciójának, már láttunk tőle egy kiváló alakítást Barta Lajos: Szerelem című vígjátékában, de a színházjárók egészen biztosan emlékeznek arra is, amikor a Színházi Olimpia keretében nagyszerű Olgaként láthatták Csehov Három nővér című drámájában. Annak tudatában ültünk be tehát a nézőtérre, hogy kvalitásos színésznőt látunk majd a színpadon.

Fotó: Laczkó Izabella

A közönség érkezésekor a játszók már a térben vannak, ifj. Kucsera Géza ott ül már a fehér zongoránál, Kalmár Zsuzsa pedig sminkeli magát a fellépésre. Aztán köszönti a közönséget, és felkonferálja az első számot: Eisemann Mihály – Füredi Imre – Május éjszakán. Eddig a pontig még az az érzés uralkodik el a nézőben, hogy egy újabb sanzonest előtt áll, amit a búgó hangú díva személyével adnak el. De mekkorát téved! Ez a Karády történet egészen más. Brestyánszki Boros Rozi, a Szabadkai Népszínház dramaturgja emberközelien nyúl Karády Katalin (született Kanczler Katalin Mária), a '40-es évek magyar filmgyártásának sztárjához, annak élettörténetéhez. Két veszély fenyegeti ilyenkor az író embert, vagy elbillenti a hangsúlyt a slágerek irányába és biztosra megy, hogy a közönség imádni fogja, vagy pedig a szikár élettörténet drámaiságát fogja meg, a zenét kihagyja a darabból, vagy csak jelzésértékkel hozza be az előadásba. Egyik sem igazán jó út, és Brestyánszki ezt nagyon pontosan érezte is, ebben az előadásban Karády abszolút esendő emberként jelenik meg félelmeivel, alkoholizmusával, makacsságával, viszont a megfelelő pontokon mikrofon elé áll, és megmutatja, miért vált legendássá énekhangja. Sem a zenekedvelők nem maradnak élmény nélkül, de a drámaiságra érzékeny nézők sem.

Fotó: Laczkó Izabella

Csakhogy ahhoz, hogy mindez jól működhessen, kell egy olyan színésznő, aki hitelt ad a figurának, aki igazi élettel tölti meg és a sanzonoknál sem vérzik el, nem kell a közönségnek azon agyalnia, hogy összehasonlíthassa az eredetivel. Nem könnyű ilyet találni, vagy ha megfordítjuk a helyzetet, Kalmár Zsuzsa igencsak kemény fába vágta a fejszéjét. De nem is baltát használ a figura megfaragásához, sokkal inkább igyekszik sebészi pontossággal, apró részletekkel formázni azt. Az előadás elején többször is zavarba hozza a közönséget, egy darabig nem is nagyon lehet rájönni, hogy valós helyzetet látunk, vagy csak a játék része egy-egy momentum. Elképesztően hiteles figurát hoz a színész, könnyű azonosulnia a nézőnek is vele és átérezni sorsának abszurd fintorait, no meg megérteni a valós motivációit, mit miért tett.