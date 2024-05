Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő bluesfesztiválja a paksi Gastroblues Fesztivál, amely nem mellesleg szépszámú dunaújvárosi és környékbeli műfajkedvelő zenerajongót mozgat meg évről évre. Idén minden program egy helyszínen az ASE Csarnokban és közvetlen környezetében lesz látható-hallható.

A Gastroblues Klub hétfőtől szerdáig még a korábbi helyszínen lesz, majd csütörtökön az ASE Sport Étterembe költözik a Loyal Apples’ Club és a Rudán Joe Akusztik koncertjére. A Gastroblues Piknik és jótékonysági főzőversenynek az ASE Park ad otthont, akárcsak tavaly. Július 5-én, a pénteki napon az ASE Csarnok kerül a fókuszba, ahol Laura Cox személyében ismét egy francia hölgy lesz gitárjával a színpad éke. Legújabb albuma személyes és kemény blues-rock hangzást sugall. Színpadra lép az Omega Testamentum is – a formáció az alapítótag, Debreczeni Ferenc dobos vezetésével tartja életben az egykori Európa szerte is sikereket aratott zenekar népszerű dalait. A fellépők sorában szereplő Tornóczky All Access pedig egy új népszerű rock formáció a gitáros vezetésével.

Laura Cox

Fotó: Le Turk

A szombati nap és a fesztivál valószínűleg legnagyobb meglepetése a 27 éves szicíliai Matteo Mancuso gitáros lesz,

aki „The Journey” című tavalyi albumával üstökösként robbant a gitárvilág egére. Előremutató játék- és gondolkodásmódja paradigmaváltást idézett elő. Al Di Meola úgy véli, Matteo improvizációs képességével fényévekkel jár mindenki előtt.

Matteo Mancuso

Fotó: Paolo Terlizzi

A fesztiválon jazz-rock triójával lép fel. A Mike Gotthard és Szebényi Dániel alkotta Blues MD - akárcsak tavaly - kiegészül vendégekkel, ezúttal Ganxsta Zolee és Takács Vilkó alkotta Dos Diavolos, valamint Vitáris Iván csatlakoznak hozzájuk. Van, akinek meglepetés lehet, de a 2019 óta működő Dos Diavolos valódi déli bluest játszik két akusztikus gitárral, saját és klasszikus blues darabokkal. A zene él tovább, a Mini együttes a billentyűs Németh Károly vezetésével viszi tovább Török Ádám szellemét és zenei munkásságát. Állandó vendégük a hegedűs Kézdy Luca és csatlakozik hozzájuk a régi barát, Závodi János gitáros. A formáció Ádám iránti tiszteletből nélkülözi a fuvolát. A többiek a régi Miniből Balogh „Szivacs” Jenő (dob), Paróczai „Tacskó” Attila (basszusgitár), továbbá Kosik Kristóf (gitár) és Török Viktor (ének).

A templomi koncert helyszíne változatlanul az evangélikus templom. A fellépők sorában foglalnak helyet: a Kormorán zenészeiből - Fehér Nóra, Vadkerti Imre, Koltay Kurszán, Szekeres Zoltán. Továbbá Szebényi Dániel és Mike Gotthard, Pál Balázs Jenő (gitár) és Czakó József (ének), Petruska és Pintér Petra, valamint a Gordanov Blues Ghetto.

Az ASE Parkban a Kárpát-medencei Gastroblues Piknik és jótékonysági főzőverseny zenei csemegéjét a 75 éves Deák Bill Gyula Blues Band-je és a 25 éves Ismerős Arcok szolgáltatja.

A két formáció eddig több városban adott közös koncertet, produkciójuk kiemelkedő élménynek ígérkezik.

A Kárpát-medencei zenekarokat a délvidéki Fehér Nóra (Kormorán), Gordanov Blues Ghetto, a felvidéki Vadkerti Imre (Kormorán), Pál Balázs Jenő Band, Joint Venture képviseli.

A vasárnapi főzőverseny és a koncertek idén is ingyenesen látogathatók. A Borbarát Találkozó borászai: Eszterbauer, Takler (Szekszárd), Légli (Balatonboglár), Tiffán (Villány).

A labdarúgó EB-re tekintettel a szervezők gondoskodnak a mérkőzések megtekintéséről is.

E néhány sor pusztán ízelítő a Gastroblues Fesztivál idei műsoraiból, a többit a helyszínen július első hétvégéjén (július 5-7.).