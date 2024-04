Május 20-án, pünkösd hétfőn mutatják be Szabó-Sipos Barnabás Jászai Mari díjas színművész művészeti vezetésével immáron 11. alkalommal a rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központban a Passiót.

Az előadás alkotói: Tausz-Tóth Mariann - zenei rendező. Közreműködik a Rácalmási Glória Kamarakórus, Várai Áron (Góbé-, és Korinda zenekar), Gulácsi Anita, Gulácsi Zoltán, Tausz Krisztián.

A Virágvasárnap és Pünkösd szellemiségét összekötő misztérium dráma szereplőkkel alakított terét és a nézőközönséget egy láthatatlan függöny, egy hártyavékony határ választja el egymástól. Ez érzékelhető. Éppen ezért a „társulat” nyitott mindazok felé, akik elég bátrak ahhoz, hogy ezt a hártyát átlépve kívülről belülre, nézőből szereplővé váljanak.

Akik úgy döntenének, hogy átlépnék ezt a vékony határt, azoknak elegendő akár az utolsó nap főpróbájára eljönni, és a „nép” szerepében, jelenlétükkel maguk is a darab alakítójává válhatnak. Akik más szerepet is szívesen vállalnának, és több próbán is részt tudnak venni, amelyből az elsőt április 14-én tartották meg. A következő előreláthatóan május 5-én lesz. Az érdeklődők a pontos időpontokról tájékozódjanak a passió közösségi oldalán.