A beszélgetés után már meg is érkeztek a locsolók. Elsőként Morosi István mezőfalvi néptáncos csöngetett be a kapun. Locsolás közben sok szép, közös emléket is felidézett. Pár perc után némileg nagyobb hanggal és a vödörtöltés mozgalmas zajával a táncosok is összeálltak. Innen már semmi nem mentette meg a jelenlévő hölgyeket. Ahogy a képek és a videó is tanúság rá, az idén sem fognak elhervadni!