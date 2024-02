Az Echonald és a Midller zenekar közös turnéjának egyik állomásának a dunaújvárosi Kaptár Music Pubot választotta, ők foglalják el a színpadot pénteken este. A Midller egy szolnoki, rockzenekarként induló formáció kezdi az estet 21 órakor. A banda 2016. tavaszán kezdte el működését, de stílusjegyeiket tekintve mostanra inkább a metál felé közelítenek. A tagok - Molnár Kristóf Krimol (gitár), Tuska Gergő Tusi (dob), Rónyai Gergő Imre (basszusgitár), Hatvani Dávid (ének), Szántó Tamás (gitár) - legidősebbje is 1998-ban született, tehát egy igencsak fiatal, de már nagy tapasztalattal rendelkező zenekarról beszélhetünk. Az est második fellépője a 2006-ban alakult Echonald zenekar a modern- symphonic metal műfajt képviseli hazánkban. Több EP-t követően az első sikert a 2014-ben megjelenő Még lélegzem című lemezük hozta, amellyel több sikeres fellépést tudhattak maguk mögött. Következő évben jelent meg a zenekar Tükörkép nevet viselő 2. nagylemeze. A névadó dal bejárta a világot, több európai lemezbolt polcán is megtalálható volt, a 2015-ös Rock4All válogatás lemeznek köszönhetően. Ezáltal nagyobb lehetőségekhez jutott a zenekar, így egyre több helyen volt lehetőségük fellépni, mint például a Syma Csarnok nagy színpadán, de számos fesztiválon is megfordultak. A 2016-ban megjelenő Színvilág albumuk áttörést hozott a zenekar életében, hiszen ennek hála már egyre szélesebb körben lettek ismertek. Ezen kívül fontos szerepet is szántak neki, ugyanis a lemez teljes bevételét a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítványnak ajánlották fel. Ekkor indult a csapat először önálló turnéra. Ezzel egyidejűleg készítették a 10. születésnapjukon megjelent Tíz év Echonald című lemezüket, ami a MAHASZ lista 9. helyén nyitott. Számos fesztiválon részt vettek, az őszi turnéjuk alkalmával bejárták az országot. 2019-től egy nagyobb szünet következett, de a világjárvány után ismét készen állnak, hogy ott folytassák, ahol abba hagyták. 2021 év végén Dani nem tudta folytatni a közös munkát, így a végleges felállás 4-es fogatban (Krajczár Márió- dob, Juhász Berci - billentyűk, Bolyó Marci - gitár, Krajczár Feri - ének, basszusgitár) alakult ki.

Dunaújvárosban kezdi 33 éves lettem én... című akusztikus turnéját a Csillag születik sorozatból megismert Juhász Marci március 2-án, szombaton este a Kaptárban. Népszerűségét jól jellemzi, hogy közösségi oldalának 15 000 feliratkozója van. Kiderült, Dunaújvárosba egy kicsit hazajön, ugyanis bár kevesen tudják, de 3 évet dolgozott a rácalmási gumigyárban, így akik részt vettek a céges bulikon, pontosan ismerik tehetségét. Juhász Marci 4 éves kora óta gitározik és szájharmonikázik. Gyerekkorában népdalversenyeken vett részt. 2012-ben bejutott a Csillag Születikbe, ahonnan végül a negyedik helyről esett ki, köszönhetően talán annak is, hogy élő adásban nem a megbeszélt népdalt énekelte el, hanem Deák Bill Gyula Rossz vér című nagysikerű darabját. Ezt követően a Nomad zenekar énekese volt 8 éven keresztül - ebből a produkcióból 4 stúdió-, és egy koncertalbum született. 2020 decemberétől visszatért ahhoz, amit mindig is a legjobban szeretett: elbúcsúzva a zenekartól egyszálgitáros produkcióján, saját dalokon kezdett el dolgozni. 2021 szeptemberében jelent meg első önálló albuma Sorsszimfóniák címmel. A lemez 15 hétig a Mahasz Top40es listáján is fent volt és egy 25 állomásos turné keretében ősszel és tavasszal élőben is sikerült bemutatni közönségnek. Koncertjein saját dalai mellett ismert hazai dalokat és népdal-feldolgozásokat is játszik. Jó eséllyel elhangzanak azok a dalok is, amiket a Petőfi TV Akusztik című műsorában is rögzítettek.