Utoljára 2020 januárjában jár Dunaújvárosban a nemzetközi szinten is a legnépszerűbb és leghitelesebb AC/DC tribute zenekar az AB/CD. Most a zenekar 20 éves jubileumi klubturnéjának keretében érkeznek pénteken este a Kaptár Music Pubba, hogy feledhetetlen élményekkel gazdagítsák az est közönségét. A Nagyváradon február elején indult turné egyik fontos állomásaként tolja majd rendkívül meggyőzően az Angus Young riffeket a Kristó László (ének), Szemenyei Ádám (gitár), Bodor Tibor (dob), Demjén András (basszusgitár), Csányi Szabolcs (gitár) felállású banda.

De nem rögtön ők izzítják be a rakétákat a kapunyitás után, előbb vendégük, a P.E.N.É.S.Z. Együttes legénysége melegíti be a közönséget, akik nem túl gyakran vállalnak fellépést Dunaújvárosban. A zenekar 2020-ban alakult, jelenlegi tagjaik: Maza József (alapító tag) - dob, Szemenyei Imre - gitár, Takács Tibor - gitár, Balázs Péter - basszusgitár, Gyetvai József - ének, Fauszt Tibor - szájharmonika, vokál. Repertoárunkban elsősorban nagy klasszikusokat szólaltatnak meg a blues, boogie, rock and roll műfajában.

A szombati program már sokaknak ismerős, visszatérő elem a Kaptár kínálatában, ezúttal Farsangi álruhába öltöztetve. Hogy mi várható a 28. Vállalhatatlan Veretésen? Vállalhatatlan, aljas tánczenék, a rég múlt idők és napjaink legnagyobbjaitól, gusztustalan, giccses dekor, extra fények és füst, és Co-ágyú! Két Dj, négy animátor és számtalan ökörség.