A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége ismét megszervezi a februári Valentin-napi bált, melyre sok szeretettel várnak minden résztvevőt. Február 17-én, szombaton 19 órakor kezdődő program nem csak a szórakozásról, hanem a jótékonykodásról is szól, hiszen a bál bevételét a hagyomány szerint most is a gyerekek javára fordítják. Részvételi információk az iskolában és a szülői munkaközösség tagjainál érhetőek el.