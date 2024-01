Még pontosan az hiányzik, hogy felborítsátok ezt a jó kis óvodát!

- Ne félj tőle, a színes műsorok nyomán nem ritka nálunk ez az izzó hangulat! Most már vége van az adventnek, lebontottuk a karácsonyfánkat és máris kikerültek a bohócaink, ugyanis a télűzőbe csöppentünk, ennek jött el az időszaka. Ezért aztán a mai napra a Gulliver Színpadot hívtuk meg hozzánk, akik egy csodálatos mesejátékot, a Nyuszi buli című előadást mutatták be nekünk. Telt ház van a nézőterünkön, ugyanis az ötvenhat óvodásunk mellé meghívtuk a bölcsiseket is, aki heten érkeztek. Az előadók nagyon készültek a találkozásra, mi pedig szeretettel vártuk őket.

Fotó: Balogh Tamás

Magadat kerítetted be ezzel a programmal!

- Nem volt ezzel semmi baj. Igaz, hogy sok energiát kívánt a felkészülésünk, de én akkor záron jól a napomat, ha mindenkinek, a dolgozóimnak és a gyermekeimnek is jókedvűen telt a napja.

A Nyusziék magasra teszik a lécet, parádésan szórakoztatták a közönséget…

- Az a jó, ezért választottuk őket. Utánuk sem lesz „üres” a házunk, mert nagyon szuper, jól képzett kollégákkal dolgozok. Mi magunk is próbálunk mesejátékokat, mesepárnát, bőröndöket, báb előadásokat készíteni és azokat is boldogan fogadják a gyermekek. Persze mindig más az, ha vendégek érkeznek!

De hiszen pont olyan boldog vagy, mint a kicsik!

- Nagyon szeretem a meséket és a babaszínházat is. Lélekben mindig gyermek vagyok, és az is szeretnék maradni!