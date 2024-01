Hogy miért mondtuk, hogy hazajár Magyarországra? Egyszerű a válasz: a zenész felvidéki születésű. Rozsnyón látta meg a napvilágot, tízévesen kezdett zenélni. Zeneiskolát végzett klasszikus trombita szakon. A Sexit zenekarral, amellyel az Iron Maiden előzenekara voltak Pozsonyban, hét lemezt adtak ki. A komáromi Rock Misszió nemzetközi versenyen Balázs Fecó fedezte fel, akivel 1992-ben közösen jelentették meg a Gyertyák a téren című albumot, ami az év nagylemeze lett Magyarországon. Későbbiekben játszott a Vincze Lilla és a Napoleon Boulevard együttesben is.

Állandó zenésztársának mondható Gilián Gábor. Ő tizenhárom évesen kezdett a dobokkal foglalkozni. Tanulmányait Martonosi Györgynél kezdte. 1986-ban a nagyon fiatalon autóbalesetben elhunyt Pribil Györggyel játszott az S-Modell zenekarban. Zenélt még a Tér-Idő, az Equus, Ferenczi György és a Herfli Davidson, Ferenczi György és a Rackajam, a Vincze Lilla és a Napoleon Boulevard zenekarokban is.

Fotó: Molnár Gyula

Pakson legutóbb december 2-án a Gastroblus Fesztivál jótékonykodással egybekötött lemezbemutató koncertjén láthattuk Pál Balázs Jenőt és zenésztársait a Csengey Dénes Kulturális Központban. A koncert előtt beszélgettünk a gitárossal és Gilián Gáborral

A Pál Balázs Jenő Bandet akár multikulturálisnak is mondhatnánk, hiszen a zenekar névadója ugye rozsnyói, énekese, multiinstrumentalistája Czakó József szintén rozsnyói, de Pozsonyban él, a basszusgitáros Szuroczky Viktor gyöngyösi, Gilián Gábor pedig budapesti. A zenekar összetételét illetően Pál Balázs Jenő csak annyit mondott, hogy teljesen mindegy ki a magyar, a felvidéki esetleg szlovák, a lényeg, hogy jól zenélnek együtt.

– Blues- és rockzenei alapjai vannak a zenénknek, nehéz határt húzni a műfajok között. Csak saját dalokat játszunk, de tiszteletből a repertoárunkon van néhány nagy klasszikus blues- és rockdal. Kicsit huncutok vagyunk, be akarjuk oltani a közönségünket, nem akarunk rétegzenét játszani sem ortodox bluest. Egy kicsit populárisak vagyunk, a tömegeknek szeretnénk zenélni.

Pál Balázs Jenő elmondta, szeretnék az emberek szemét felnyitni, olyan zenei stílusokkal megismertetni, amit korábban nem hallottak, vagy csak keveset.

Ezzel kapcsolatban egy fiatal kori esetét mesélte el a zenész.

– A mai napig nem tudok rá logikus választ adni, de egyszer vettem egy Mozart lemezt, nagyon nem tetszett, de arra jöttem rá, nem biztos, hogy a zenével van a baj, hanem velem, nekem kell felnőnöm Mozart muzsikájához. De idetartozik az is, amikor bálokban játszottunk. Olyanokat is, amiket nem nagyon kedvelek. Például a Modern Talkingot. Én megerőszakoltam magam egy Modern Talking dal erejéig, de után „cserébe” jó darabig bluest kellett a bál vendégeinek hallgatniuk. Ezzel is arra törekedtünk, hogy olyan emberekhez is eljusson a blues és a rock, akik különben diszkót hallgatnak.

Fotó: Molnár Gyula

Gilián Gábor elmondta, készül a lemezük, ami magyar nyelvű lesz.

– Nincs még meg teljesen a hanganyag, de ez nem is csoda, hiszen két hónapos a zenekar. A Napoleon Boulevard-ban játszottunk Balázzsal együtt, és akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy kellene egy igazán jó zenekart csinálni. Pakson volt a bemutatkozó koncertünk, most egy darabig nem lépünk fel sehol, a lemezt szeretnék befejezni, és akkor a tervek szerint áprilisban tartunk Budapesten egy lemezbemutató koncertet. Utána pedig turnére indulunk. A blueszenészek sokszor egyszerre több bandában is játszanak, de számunkra most csak ez a formáció létezik. Elég idősek vagyunk ahhoz, hogy komolyan vegyük a dolgokat.