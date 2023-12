A szervező, Jazz P'Art Egyesület - ők rendezik a nyári jazzkoncerteket is - nevében Lukács Anna köszöntötte a közönséget. Örömmel mesélte, hogy a mostani alkalom is igazolja, hogy van értelme az igyekezetüknek, hiszen míg az első koncertjükre csak negyvenen voltak kíváncsiak, az idei nyári koncerteken már 150-160 főre rúgott a vendégek száma.

A program első felében a kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI aprócska zenésznövendékei léptek egyesével a közönség - az izguló szülők rokonok és barátok - elé, Pásztor Magdolna, Siklósi-Pók Gabriella, Fehér Teréz és Lak Gyöngyi tanítványai egy-egy darabot játszottak el a szülők nagy örömére, ezzel is gyakorolva a fellépés drukkhangulatában való helytállást, egyben átélhették a közönség tapsában megnyilvánuló elismerést és sikert is.

Fehér Teréz zongoranövendékei a következő darabokkal készültek: Nagyidai Milán (3.évf.) Kabalevszkij: Bohóc; Nagyidai Lilla (3.évf.) Beethoven: Német tánc; Németh-Nagy Nina (4.évf.) Streabogg: Keringő.

Pásztor Magdolna felkészítésével furulyával lépett fel Gajdó Zsófia (Hull a pelyhes) és Harangi Bende (Télapó itt van). Siklósi-Pók Gabriella tanítványai a következők voltak: Csiákh Lilla, Kucsera Janka, Komáromi Janka, mindhárman fuvoladarabbal álltak a közönség elé.

Lak Gyöngyi és zongorista tanítványai a következő darabokkal készültek az adventi koncertre: Porubszky Noa — Orbán Gy.: Osztott dallam és egy négykezes, Wégner Lívia - Bach: Parasztkantáta részlet, Varga Ramóna — Czerny: hárfa etüd, Schumann: Szilaj lovas, Oláh Ramíró Márkó - Richard Clayderman: Ballade Pour Adeline.

A program második felében a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola és a Széchenyi István Gimnázium fúvós növendékeinek jazzműsorát hallhatta a közönség. Csarnai Bálint (trombita), Hajdú Dániel (trombita), Bereczki Barnabás (klarinét), Kele András (klarinét és szaxofon), Révész Péter (trombita) műsorában két jazz kompozíció, a Blues in the Closet, a Tenor Madness, a Cantaloupe Island, valamint a Carol of the Bells hangzott el Kele András átdolgozásában.

A két zenés blokk között Ébl Andrea egy Fekete István novellát olvasott fel.